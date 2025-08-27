　
公公買單全家出國費用！媳婦18年來被要求自己出：被婆婆、小嬸笑

▲▼玉山銀行,玉山熊本熊聯名卡,日本,旅遊,刷卡,回饋。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲原PO決定今年不再和夫家一起出國旅遊。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）

文／CTWANT

「我也不知道為何自己可以這樣忍受18年！」一名媳婦抱怨，公公會負擔家人每次家庭旅遊的錢，唯獨她結婚18年來都被要求自己出錢，婆婆和小嬸更以此來嘲笑她，而丈夫平時也常佯裝沒帶錢包，承諾領完錢會再還她，最終卻不了了之，讓她感到相當心寒。

這名人妻近日在臉書粉專「靠北婚姻」匿名投稿，表示婆家的家境優渥，起初她剛和老公結婚時，公公就主動訂了蜜月行程，並邀請婆家所有人一起出遊，費用都是由公公買單，但公公認為媳婦是外人，因此要求她自己出錢。

媳婦透露，家裡每年會出國1、2次，公公依然只會負擔婆婆、丈夫、孫子女的錢，就連小嬸嫁進來，公公一樣不願意付，「但是小嬸是小叔支付，我質問過老公，為啥整個夫家只有我需要支付自己的旅遊費用？老公說我這樣才是正常的，婆婆跟小嬸這樣是不正常的。」

媳婦接著說到，她結婚18年來，每次家庭旅遊都是自己出錢，而最近她們回婆家吃飯，婆婆和小嬸卻以此來嘲笑她可憐，於是她決定不再和夫家一起旅遊，讓丈夫帶孩子去就好，自己再單獨出門玩，沒想到老公卻罵她是在胡鬧，就連婆婆也開始批評她。

媳婦指出，丈夫已經接手家族事業，今年年收入可能達到500萬元，而她年收入約50萬元，平時仍會負擔一些家用，回憶當時她剛生產完，婆婆卻告訴丈夫不該買尿布、奶粉，因此只有對方高興時才會拿錢給她，不開心時還會嗆她「媽媽不用付錢嗎？」

媳婦也補充，以前她到診所看病時，丈夫不僅懶得等她，還伸手向她要了紙鈔1000元，聲稱找完錢再還她，結果卻一直以沒零錢為由來推託，最後也沒把錢拿回來；而某次2人去超市買東西，丈夫會說自己沒帶錢包，等下個月領錢再給她錢，最終還是不了了之，「後來我發現這都是婆婆教的，婆婆教他想盡辦法讓我付錢，然後耍賴，從我身上壓榨金錢。」

對此，媳婦便感嘆，「我在乎孩子，想把婚姻維持好，所以一再忍讓」、「這18年來我對婆家的感想就是，做到死、花錢花再多，你就是活該，外人一個」、「18年來我的存款不到20萬，我傻了18年也會醒」、「會離婚嗎？我不離婚……但我醒了，我已經不是那個逆來順受的媳婦，我就是不去今年的家庭旅遊！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「孩子都大了，該好好對待自己了，不要過度消耗，注意身心健康」、「還好妳一直有工作有收入，女人一定要經濟獨立，既使賺不多也不要只能手心朝上」、「信不信玄學？老婆離開這個家，老公會同步地生意失敗」、「家家有本難念的經！想辦法讓自己過好，別活在怨恨之中」、「妳的婚姻讓妳看不到未來，妳要靠自己才有未來」。

