被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台　2萬不是隨便喊

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前搜索一家摩鐵，查獲3名日本籍女子在房間內等待接客，3人皮膚白皙，中直髮，嬌小可人，走氣質路線，原以為50分鐘開價2萬元，費用太高，乏人問津，實情卻是上班一天就被逮捕，而且有2人還是第二次來台兼差，可見日本女子在台從事性交易還是有市場。

▲自稱現役AV女優花名「良田奈」來台兼差，不料首日上工落網。（圖／民眾提供，下同）

台中市政府警察局第六分局日前深夜出動22名警力，搜索西屯區日租套房、汽車旅館掃黃，查獲7名賣淫女子，包括1名台灣人、3名泰國人、3名日本人，警方開房時，3名日籍女子都坐在床上、打扮整齊，還沒有客人上門。

員警先以中文詢問日籍女子，接著換英文，見對方一直沒有回應，改說「帕士卜豆」，日女這才聽懂，慢慢拿出護照接受檢查。

▲26歲B女第二次來台，神情淡定，抽菸回應。

3名女子坐在床上枯等，原以為是開價2萬元太高，實情並非如此，而是3人前一天才拿90天觀光簽證來台，隔天就上班，還沒開張就被查獲，此外，也不是費用太貴沒生意，其中2人還是第二次來台，顯見還是有商機，至於如何分潤，她們都避之不談。

3名女子雖然第一天就落網，但面對警方盤查，反應各不相同，26歲A女第一次來台，乖乖配合受檢；26歲B女則是第二次來，神情淡定，抽菸回應警詢；自稱日本現役女優的28歲「良田奈」（花名），是第二次利用拍片空檔才來兼差，她已是老鳥心態，面對警方詢問一再裝傻不願配合，直到帶回派出所，態度才軟化。

▲26歲A女第一次來台，乖乖配合受檢。

警方這次掃黃行動，除了逮捕7名女子外，還有2名男客及工作人員6人，全案除依違反社會秩序維護法，最高裁罰3萬元之外，另移請移民署處置。