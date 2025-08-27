「小英男孩收賄」外掛人生起底！贓款進弟弟帳戶　爆料公社逼動作

記者葉國吏／綜合報導

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，任內涉嫌向兩家綠能業者收賄被羈押禁見。今年34歲的鄭亦麟，過往一生可謂是一路開外掛，檢方也查出，鄭亦麟的弟弟也被列為相關嫌疑人，懷疑匯款已經匯入弟弟帳戶。

▲28歲綠營前幕僚、經部綠推副執行長鄭亦麟 將任台船子公司董事。（圖／翻攝自臉書）

34歲的鄭亦麟可說是一路開外掛，憑著聰明才智迅速崛起。他起初在民進黨智庫新境界文教基金會擔任副研究員，並受到前行政院長林全的賞識。競選期間，他以Luke筆名與核能流言終結者黃士修筆戰，展現卓越的辯才與專業。之後，他進入行政院能源減碳辦公室，再赴英國倫敦大學學院（UCL）攻讀能源政策碩士，回國後躋身經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，成為12職等的高官，備受沈榮津與王美花等部長重用。

▲「小英男孩」鄭亦麟涉嫌貪污遭搜索時，情急之下將手機丟出窗外，仍被檢調察覺發現。（圖／記者劉昌松攝）

不過也因為年少得志，在外界觀感不一，有風電業者批評他常以部長秘書的身份擺官架子，態度不客氣，甚至傳出他替業者向台電施壓饋電容量。有熟悉經濟部業務的人士則指出，鄭家境富裕，豪宅頭期款由母親支付，並不缺錢，揩油水之說或有誤。

另外根據聯合報報導，檢方也查出鄭亦麟利用弟弟私人帳號接受款項，家族間資金流動密切。然而，就在檢調準備全面搜索時，鄭的弟弟已離境，成為關鍵阻礙。檢方本來要等鄭亦麟弟弟返國才發動調查、一網打盡，沒想到「爆料公社」卻有人發文檢舉鄭亦麟，逼迫檢方不得不提早行動。