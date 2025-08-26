屏東計程車疑忘拉手剎車「倒退嚕」！　運將肉身阻擋慘卡底盤亡

1名在台中市霧峰區工作的越南籍28歲高姓男子，24日凌晨1點多和同鄉同年紀的陳姓男子酒後發生口角，憤而持水果刀一刀刺進陳男肚子，高男深知闖禍棄刀逃離現場，隨即搭白牌車往桃園方向逃逸，陳男臟器外露，所幸送醫搶回一命，警方獲報以車追人，跨越百公里，當晚10點在桃園逮人，全案依殺人未遂罪嫌送辦。