屏東計程車疑忘拉手剎車「倒退嚕」！　運將肉身阻擋慘卡底盤亡

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導
屏東縣東港鎮朝隆路昨(25日)晚間6時48分許傳出一起死亡車禍。警方初步調查，王姓男子當時駕駛營業計程車前往該路段，並將車停在公司前，但王男下車時並未熄火、且疑似忘拉手剎車，因操作不當，導致車子向後滑行；而這時王男見狀後走到車子後方試圖攔阻，當場遭撞倒、並卡在底盤處，經路人合力將汽車抬起救出時，王男已經沒有呼吸心跳，經送往東港安泰醫院搶救後，宣告不治。
▲屏東東港計程車疑忘拉手剎車，運將肉身阻擋遭輾斃。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
