「詐騙包裹」配編3碼藏暗號　超商店員揭狐狸尾巴

▲詐騙包裹簡訊驚見中國用詞「配編」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙包裹新招！網購取貨已成日常，但詐騙集團也盯上了這個管道。近日有網友分享，自己收到一封簡訊通知超商包裹到貨，但內容竟出現中國用詞「配編」，她警覺不對勁，才驚覺是詐騙，貼文一出掀起討論，也釣出超商店員親曝「暗號」。

近期有不少網友在Threads表示，自己收到簡訊通知「包裹已抵達」，卻夾雜中國常用字「配編」的詐騙包裹通知。

一名網友表示，他從未在中國平台購物，立刻意識到有問題，幸好沒有受騙。她同時提醒網友，詐騙包裹價格通常落在1,100～1,500元，收到時務必多留心。

貼文曝光後，許多網友留言：「詐騙真的很扯，他們甚至知道你常去的門市，會混在你真實包裹裡」「我也遇過，查不到編號，還好沒取」「本人慘痛經驗，曾領過2,000多元的空包彈」「我網購都是先付完款，到超商都是純取貨，只要是取貨付款就知道是詐騙包裹」。

其中一名超商店員現身留言提醒：「配編如果是開頭73N或73M，一定是詐騙！」並強調超商包裹只是代收，店員沒有義務逐一提醒，若領到假包裹再打客服也無濟於事。

詐騙包裹內有什麼？不少中招過的網友分享內容物：「爛乳液、劣質保健食品」「之前有收過一個舊款是的行動電源」「我收到玻尿酸，簡體字，後來申請詐騙包裹退貨退款，他們連貨都不來收回去了」「我有收過1千多塊打開是水管」「大陸護手霜」「之前看到有人拿到衛生紙跟手環的」「裡面多半都是垃圾」



