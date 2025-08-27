快訊／「小英男孩」貪污！收黑錢幫業者喬電　凌晨收押禁見

▲鄭亦麟涉嫌在綠推中心任職時，收受賄賂幫業者喬電。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌在任內，接受業者賄賂，幫忙向供電單位喬電施工，台北地檢署25日指揮調查局搜索約談，26日清晨依《貪污治罪條例》行、收賄等罪嫌，將鄭亦麟與東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子共3人聲押禁見，台北地院27日凌晨裁定鄭亦麟收押禁見，陳建盛、陳冠滔父子仍要等開庭。

被稱為「小英男孩」的鄭亦麟，在前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任；2018年到經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年出任台船子公司「台船環海」董事，2025年再到經濟部主導成立的「台灣智慧電能公司」當總經理。

日前網路出現1則爆料圖卡，指控鄭亦麟名下有3間位於台北市大安區、信義區等處的房子，另外疑似透過在海外的親友帳戶，收受業者轉帳上百萬元，辦案人員未證實圖卡內容真實性，不過據了解，鄭亦麟確曾在2021、2022年間，涉嫌為了收取不當利益，幫業者四處喬電力。

檢察官高文政指揮調查局台南市調處蒐證、分析並清查金流後，25日以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌搜索22處，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。總計有鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子共3人被聲押禁見，上市公司泓德能源總經理周仕昌交保100萬、會計師鄭涵交保80萬，鄭男的父母則各交保10萬元，同案遭約談的台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任都獲請回。