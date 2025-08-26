住家「佛堂起火」濃煙狂竄！2孫女聽警報聲急逃命　警消火速滅火

▲金門住宅火警，2孫女聽警報器聲響逃命，全案無人員傷亡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣金城鎮環島北路一段90巷附近一處住宅三樓26日上午發生火警，消防局於8時47分接獲報案後迅速出動金城及金寧分隊，共派遣7輛消防車、18名消防人員及6名義消前往現場搶救。由於起火地點鄰近住宅區及加油站，情勢危急，所幸火勢在消防人員到場後迅速撲滅，未造成人員傷亡。

初步調查，火警起火點位於住宅三樓佛堂，現場濃煙密布並伴隨住宅用火災警報器鳴響。據了解，該處住宅住著一家五口，其中阿公事發當時已前往日照中心，父母外出工作，而屋內2名孫女因聽見警報器聲響，成功逃出屋外。消防人員抵達後迅速部署兩條水線展開搶救，並在職義消的通力合作下，於短時間內控制火勢。此次火災燃燒面積約5平方公尺，起火原因及財損目前由消防局火災調查科進一步調查中。

消防局第一大隊大隊長董必文表示，適逢農曆7月祭祀拜拜期間，民眾燃燒金紙時應注意防火安全。他提醒民眾燃燒金紙時需隨時有人看守，確認餘燼完全熄滅後才可離開，並建議使用專用金爐，選擇空曠處燃燒，遠離易燃物如回收物、乾雜草或瓦斯桶。此外，風速過大時不宜焚燒，周圍應準備水桶或滅火器以防止金紙飄散引燃周邊物品。

董必文強調，住宅應安裝住宅用火災警報器，能及早偵知火災，利於住戶迅速反應逃生及進行初期滅火。他呼籲民眾提高防火意識，尤其在祭祀期間更需謹慎，以避免火災意外的發生。