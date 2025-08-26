　
社會 社會焦點 保障人權

借代步車不繳罰單！拒還車又控老闆欠他錢　8人談判當街對戰

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區昨（25）日深夜發生街頭鬥毆。一家二手車行老闆40歲鄧男日前借一輛代步車給來修車的42歲黃男，事後黃男不滿2人之前的金錢糾紛，故意不繳違規罰單，還拒還代步車，2人撂人相約談判，不料一言不合，雙方人馬共8人當街大打出手。新店警分局獲報後，立即出動多名警力趕抵現場，將涉案人員全數帶回偵辦。這場衝突造成兩人受傷，全案訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署。

▼新店一家二手車行因借代步車引發糾紛，8人街上互毆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新店一家二車車行因借代步車引發糾紛，8人街上互毆，警方派快打部隊到場控制混亂場面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間11時許，新店警分局獲報，指稱新店區安民街318號前有多人發生爭吵、鬥毆。警方立即派快打部隊前往，經控制場面後將涉案的8人分別帶到兩間派出所釐清案情。據了解，糾紛的起因是黃男與從事二手車行的鄧男熟識，日前因自小客車發生問題，將車輛送至鄧男的車行保養，並向鄧男借用一輛代步車，雙方約定於26日前往新店區安民街還車。

當晚，雙方兩派人馬共8人如約見面，黃男先是表示鄧男曾與他金錢糾紛還沒解決，而鄧男也反控黃男借用代步車期間，不僅積欠1萬多元的交通違規罰單，還不肯歸還車輛。2人一言不合最終引爆衝突，雙方8人當街大打出手。造成鄧男眼睛受傷，黃男則全身擦挫傷並感到頭暈，但兩人皆不願就醫。警方訊後，將涉案的8名男子依聚眾鬥毆罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

▼警方派快打部隊到場控制混亂場面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新店一家二車車行因借代步車引發糾紛，8人街上互毆，警方派快打部隊到場控制混亂場面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

08/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

