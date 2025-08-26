又是借廁所出事！三重知名豬腳飯爆全武行　2醉客飯菜砸店員

記者陳以昇／新北報導

又是借廁所惹的禍！日前新竹市一名42歲男子酒後到早餐店借廁所遭拒，竟掃落櫃檯餐點並掌摑女店員；新北市三重區也發生借廁所引爆的互毆事件，昨（25）日晚間，2名酒醉客人到知名豬腳飯用餐，因借廁所與座位問題，與店員發生口角，不僅將飯菜砸在店員身上，還當場互毆，造成雙方掛彩。警方獲報後，到場將3人帶回偵辦，全案訊後依傷害、妨害名譽等罪嫌移送法辦。

▼三重警方問被害黃姓店員事發經過 。（圖／記者陳以昇翻攝）

本月16日清晨，新竹市一名李姓男子酒後到一家早餐店要求借廁所，遭店家婉拒，他竟推倒店外的送貨機車，再揮落櫃檯前擺放的早餐三明治，女店員出聲制止，卻被他打了一巴掌並丟擲打火機，警方獲報到場將他帶回保護管束，事後店家提告，將李男依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌送辦。

沒想到新北市三重區一家知名豬腳飯也發生借廁所引發的暴力打架事件。昨晚6時許，42歲許男與40歲潘男酒後到三重區一家知名豬腳飯用餐時，因想找廁所而走向後門時，27歲店員黃男上前告知後門並無廁所，卻遭2人飆罵髒話。雙方因此發生第一波口角。

隨後，許、潘2人準備入座，店員黃男又表示店內6至8人的多人座位不開放用餐，請他們改坐2至4人的座位，這讓2名酒醉客人更為不滿。等到黃男再次靠近餐桌收拾餐盤時，潘男突然情緒失控，將飯菜直接砸向黃男，並不斷飆罵三字經。黃男不堪受辱，雙方隨即在店內扭打成一團，上演全武行。

這場衝突造成潘男眼角被割傷，許男與黃男也都有輕微的擦挫傷。警方到場後，立即將3人帶回派出所釐清案情。警訊後，黃男對許、潘兩人提出傷害及妨害名譽告訴；而許男、潘男也向黃男提出傷害告訴。全案依傷害、妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼三重警方問施暴的許男事發經過 。（圖／記者陳以昇翻攝）