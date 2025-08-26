爸爸失蹤1天！屏東男急求助　里港警田園尋獲

▲里港警方找到曾男並送返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣1名曾姓男子心急報案，指父親失聯逾一日，擔心發生意外，里港警方獲報立即展開協尋，透過電話聯繫發現失聯男子語意不清，推測疑似飲酒或身體不適，循線搜尋，最終在九如鄉田園間找到渾身酒氣、體力不支的曾男，隨即攙扶上巡邏車護送返家，讓家屬非常感激。

里港警分局九如分駐所於日前下午接獲曾姓男子報案，表示其父親已失聯超過一日，多次聯繫皆未獲回應，擔心發生意外，著急求助警方協助。所長邵軾傑與警員何泓駒獲報後，立即確認報案人身分並展開協尋行動。

邵軾傑說明，警方先撥打失聯男子手機，雖對方有接聽，但疑似因飲酒或身體不適，言語表達不清。經員警耐心引導，並請求其將手機交由身旁友人協助接聽，終於掌握大致位置。警方隨即前往搜尋，果真在九如鄉九如路二段某處田園內，發現報案人父親曾男。他渾身酒氣、身體虛弱，但並無明顯外傷，所長立即上前攙扶，協助其上巡邏車並安全護送返家。家屬對警方積極協助萬分感謝。

分局長邱逸樵表示，警方將持續秉持「為民服務」精神，面對失聯案件都會迅速處置、積極協尋，確保民眾生命安全。同時也提醒家屬，若家中有長者或需特別關懷對象，應多加留意動向並保持聯繫，共同守護安心生活環境。