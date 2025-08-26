遭羞辱懷恨在心！高雄男騙友「可幫還債務」　碰面砍27刀殺死他

▲行兇的黃男（中）被帶回派出所。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

高雄市黃姓男子不滿王姓男子不顧朋友道義，以及不滿屢遭王男言語羞辱等，對王男懷恨在心，於是著手謀劃報復，稱要借錢給他償還債務，趁王男不注意時拿刀砍他，王男身中27刀身亡。高雄地檢署偵結後依殺人罪起訴黃男。

起訴書指出，黃男與王男曾為朋友，但黃男自認王男不顧朋友道義，以及不滿屢遭王男言語羞辱等因素男，即自行與王男斷絕往來，但黃男對王男恨意未消，自2025年4月底起著手謀劃報復，先於5月初聲稱要拿錢補償王男，在攀談過程中陸續獲悉王男因曾協助親友還債而信用不良、王男從事外送行業、經濟情況未盡寬裕。

黃男知悉金錢為王男關心之事，向王男謊稱其投資虛擬貨幣與打德州撲克均有相當成績男且有澳門賭場VIP資格男享有度假、名牌精品與私人飛機男並可拿出數十萬元協助償還債務等謊言，在此過程間接得知王男生活情形，包含其租屋處房間內無監視器、同居女友每日7時許出門上班等。

黃男5月6日傳訊約王男景隔日到住處聊天，於是購買水果刀1把預備作為兇器使用，黃男先將預備行兇水果刀2把(包含購買1把)及美工刀1把等，共3把利刃藏入隨身攜帶背包，趁王男背對他時拿預藏水果刀刺向王男，王男雖脫逃終因體力不支倒地。王男仍因受有胸、腹、背及腰部與左右手共7處穿刺傷及20處切割傷，於醫院死亡。高雄地檢署偵結後依殺人罪起訴黃男。