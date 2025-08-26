　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生古坑樟湖吊橋戲水失蹤！校方還原經過　村長曝：是危險水域

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲當地村長指出，附近水域自921大地震後地貌出現變化，已經不再適合戲水。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、翁伊森、莊智勝／雲林-嘉義報導

嘉義南華大學一名印度籍學生(19歲)25日前往雲林古坑樟湖吊橋旁遊玩，未料卻將衣物、鞋子、手機等個人物品留在水邊，就此失聯。同儕遍尋不著該名男大生後，連忙報警求救，但警消搜救至今仍未有所獲。當地村長廖永樹表示，自從921大地震後，這裡附近地形有變，已經不再適合戲水，一旁也都有張貼警告標示，平時很少見到遊客出入。

南華大學今發布聲明表示，25日晚間8時許接獲警消通報，就讀國際企業學士學程的印度籍大一生浩然於古坑樟湖吊橋附近戲水，疑似落水失聯，校方立即展開緊急聯繫處置，經向其他同學了解，逐步拼湊事發經過。

校方表示，25日當天上午11時許，浩然獨自一人前往該景區遊玩，約下午2點多，致電給另名印度籍同學南格，邀請前往該景點遊玩；約下午3時40分許，南格抵達現場赴約時卻未見浩然人影，只發現浩然的衣物、手機遺留在岸邊，連忙致電給其他印度籍同學求助，隨後4時30分另外幾名印度籍同學陸續到現場後仍未發現浩然，立即報警處理。

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲浩然的衣物、鞋子留在岸邊，但卻不見人影。（圖／記者游瓊華翻攝）

警消獲報到場後立即展開協尋，但由於昨入夜後天候不佳，且下起滂沱大雨，不得已只好於7時50分許暫停搜救，並將同行的5名印度籍學生安置在飯店休息，於26日天亮後再度展開搜救。南華大學校安中心教官及國際處同仁今晨5時許趕赴現場，協助安撫學生及關切搜救事宜，後續5名學生於警局作完筆錄後返回宿舍。

目前校方正聯繫浩然家長，並協助來台，班導師也將與學務處身心靈健康中心同仁前往學生宿舍關切5位學生，並加以心理關懷與輔導。待家長抵達後，將協助後續處理事宜，並全力提供家屬所需之協助與支持。

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲附近有立起警告標示，提醒遊客危險水域不要下水。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，當地樟湖村長廖永樹表示，自從多年前921大地震以後，附近的地形地貌發生劇烈變化，已經不再適合遊客戲水，附近也都有立起警告標示，該處列為危險水域，提醒遊客不要下水，平常很少有遊客來訪，村長也都會定期巡視，昨天前往現場看時沒有發現遊客，未料下午就傳出憾事。

另名附近居民也表示，該名學生的衣服、鞋子脫在水邊不到10公尺處，研判應該是下去玩水，但這附近沒有景觀，峽谷也已經封閉，不知該名學生如何得知這裡。居民指出，原本想嘗試用釣竿勾勾看，但由於該生沒有穿衣服，可能也難以勾到，若人卡進石頭縫中，就更難尋找了。

▼警消在現場進行搜救，但目前仍未發現失蹤男大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼南華大學國際系學生前往雲林古坑樟湖吊橋遊玩，19歲印度籍男大生失蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結
獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝
失智症10大警訊　降風險方式一次看
熱爆！他買不二坊癱軟倒地　拒送醫繼續排
沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險
午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增
每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列
台中25歲女大鬧超商！慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸里長遭求刑6年

喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝光惹鼻酸

頂高溫排隊買不二坊蛋黃酥！8旬翁癱軟倒地　拒送醫堅持繼續排

2日男西門町揮五星旗　矢板明夫：和「某台灣肌肉男」同類

77歲追撞72歲！二林綠色隧道車禍　1人無生命跡象被救回

不給就推下海！漁船載24越南偷渡客　人蛇兄弟檔加碼勒索惡行曝

快訊／高雄大樓男子墜樓！躺人行道嚇壞路人　命危送醫搶救

桃園待宰200斤黑豬脫逃逛大街　轉角遇巡警乖乖回籠

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸里長遭求刑6年

喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝光惹鼻酸

頂高溫排隊買不二坊蛋黃酥！8旬翁癱軟倒地　拒送醫堅持繼續排

2日男西門町揮五星旗　矢板明夫：和「某台灣肌肉男」同類

77歲追撞72歲！二林綠色隧道車禍　1人無生命跡象被救回

不給就推下海！漁船載24越南偷渡客　人蛇兄弟檔加碼勒索惡行曝

快訊／高雄大樓男子墜樓！躺人行道嚇壞路人　命危送醫搶救

桃園待宰200斤黑豬脫逃逛大街　轉角遇巡警乖乖回籠

核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸里長遭求刑6年

喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

道奇重返國西龍頭！7：0完封紅人　席漢7局無失分、帕赫斯雙轟助威

一銀推iLEO美元、歐元、澳幣高利定存　年利率上看4.68％

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　坂本太郎炸雞桶只送不賣

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

曾遭親姊騙光2億家產　玉女歌手宣布喜訊…61歲美成這樣！

二手菸也傷毛小孩　「貓咪舔毛」口腔癌風險飆4倍

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

即／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人去停車也失蹤

屏東計程車疑忘拉手剎車！運將肉身阻擋遭輾斃

即／文大宿舍偷拍影像流出　士檢火速分案

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

女足抽血案　前教練周台英深夜移送北檢

快訊／4大學生遊古坑樟湖吊橋！19歲男大生失蹤

更多熱門

相關新聞

最新搜救畫面曝！19歲男大生「古坑樟湖吊橋」戲水失蹤

最新搜救畫面曝！19歲男大生「古坑樟湖吊橋」戲水失蹤

嘉義縣南華大學4名學生25日前往雲林古樟湖吊橋玩，不料，其中一名19歲男大生疑似落水失蹤，警消獲報趕赴現場搜救，但並未找到該名失聯男大生，26日上午警消再出動28人前往現場搜救，最新搜救畫面曝光。

快訊／4大學生遊古坑樟湖吊橋！19歲男大生失蹤

快訊／4大學生遊古坑樟湖吊橋！19歲男大生失蹤

涉綠能弊案！雲林縣前議長沈宗隆一審判3年6月

涉綠能弊案！雲林縣前議長沈宗隆一審判3年6月

少1周暑假「換10天連假」　雲林197所學校提早開學

少1周暑假「換10天連假」　雲林197所學校提早開學

韓國瑜自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

韓國瑜自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

關鍵字：

男大生南華大學雲林古坑樟湖吊橋

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面