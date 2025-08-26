男大生古坑樟湖吊橋戲水失蹤！校方還原經過　村長曝：是危險水域

▲當地村長指出，附近水域自921大地震後地貌出現變化，已經不再適合戲水。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、翁伊森、莊智勝／雲林-嘉義報導

嘉義南華大學一名印度籍學生(19歲)25日前往雲林古坑樟湖吊橋旁遊玩，未料卻將衣物、鞋子、手機等個人物品留在水邊，就此失聯。同儕遍尋不著該名男大生後，連忙報警求救，但警消搜救至今仍未有所獲。當地村長廖永樹表示，自從921大地震後，這裡附近地形有變，已經不再適合戲水，一旁也都有張貼警告標示，平時很少見到遊客出入。

南華大學今發布聲明表示，25日晚間8時許接獲警消通報，就讀國際企業學士學程的印度籍大一生浩然於古坑樟湖吊橋附近戲水，疑似落水失聯，校方立即展開緊急聯繫處置，經向其他同學了解，逐步拼湊事發經過。

校方表示，25日當天上午11時許，浩然獨自一人前往該景區遊玩，約下午2點多，致電給另名印度籍同學南格，邀請前往該景點遊玩；約下午3時40分許，南格抵達現場赴約時卻未見浩然人影，只發現浩然的衣物、手機遺留在岸邊，連忙致電給其他印度籍同學求助，隨後4時30分另外幾名印度籍同學陸續到現場後仍未發現浩然，立即報警處理。

▲浩然的衣物、鞋子留在岸邊，但卻不見人影。（圖／記者游瓊華翻攝）

警消獲報到場後立即展開協尋，但由於昨入夜後天候不佳，且下起滂沱大雨，不得已只好於7時50分許暫停搜救，並將同行的5名印度籍學生安置在飯店休息，於26日天亮後再度展開搜救。南華大學校安中心教官及國際處同仁今晨5時許趕赴現場，協助安撫學生及關切搜救事宜，後續5名學生於警局作完筆錄後返回宿舍。

目前校方正聯繫浩然家長，並協助來台，班導師也將與學務處身心靈健康中心同仁前往學生宿舍關切5位學生，並加以心理關懷與輔導。待家長抵達後，將協助後續處理事宜，並全力提供家屬所需之協助與支持。

▲附近有立起警告標示，提醒遊客危險水域不要下水。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，當地樟湖村長廖永樹表示，自從多年前921大地震以後，附近的地形地貌發生劇烈變化，已經不再適合遊客戲水，附近也都有立起警告標示，該處列為危險水域，提醒遊客不要下水，平常很少有遊客來訪，村長也都會定期巡視，昨天前往現場看時沒有發現遊客，未料下午就傳出憾事。

另名附近居民也表示，該名學生的衣服、鞋子脫在水邊不到10公尺處，研判應該是下去玩水，但這附近沒有景觀，峽谷也已經封閉，不知該名學生如何得知這裡。居民指出，原本想嘗試用釣竿勾勾看，但由於該生沒有穿衣服，可能也難以勾到，若人卡進石頭縫中，就更難尋找了。

▼警消在現場進行搜救，但目前仍未發現失蹤男大生。（圖／記者游瓊華翻攝）