少1周暑假「換10天連假」！　雲林197所學校提早開學不難過

▲雲林197所學校提早一周開學。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、黃資真／雲林報導

114年10月18日至23日的全國運動會本次在雲林縣舉行，因此縣內國、高中及小學共197所學校均提前一週至8月25日開學，雖然少了一周暑假，但加上10月25日的光復節補假，等同於學生們可連休10天。今天一早雲林縣警察局的員警們也與老師、導護志工們一同於校門口迎接學生們上學。

雲林縣府教育處指出，今年全運會35項比賽項目中，有26項在雲林縣舉辦，包括15處學校也都作為比賽場地使用，考量區域統一性，因此教育局公告縣內197所學校自10月20日至24日停課5天。

不僅如此，加上18日、19日、25日、26日的前後兩周六日，以及因《紀念日及節日實施條例》公布10月25日的台灣光復節暨金門古寧頭大捷放假又適逢周六，原本在24日補假，但縣內學校移到17日補假，加總起來學生們可在10月享有10天的連假，以暑假提早一周開學來換，相當划算。

為營造安全的學習環境，雲林縣警察局也在開學前夕即主動走入校園，拜訪校方、實地校園及周遭環境安全檢測，並於今(25)日開學日動員各單位，針對轄內國小執行護童專案，並加強國、高中校園安全維護工作，確保校園內及周遭無潛藏危險因子，讓學生首日即能安心上學。

今天一早，警方即與老師、導護志工一同於校門口迎接學生們上學，除維護校園安全及周遭交通秩序外，另攜帶宣導看板，向這群國家未來主人翁進行法治宣導，包含反霸凌、反毒品、反詐騙、反性剝削及婦幼安全、交通安全等法律知識，並發送實用的各項文具等宣導品，讓學子們於開學第一天便建立正確的自我防護觀念。能在開學日拿到小禮物，學生們都露出了開心的笑容，送孩子上學的家長們看到警方與校方的用心，也感到十分放心。

警察局黃局長表示，縣長張麗善長期重視教育發展，安全的就學環境是不可或缺的重要因素，警方於開學前便積極整備，會同學校辦理校園安全檢測工作，檢視校園監視器、燈光、保全等安全設施運作情形，並確保校園周遭上放學交通動線安全、無施工或潛藏危險處所，另於開學日針對上放學熱門時段編排國小護童勤務及國高中校園安全維護勤務，全面維護學生及校園安全。日後將持續與各級學校、縣府教育處及校外會等單位緊密合作，共同打造一個「校園安寧、師生安全、家長安心」優質的友善校園環境。