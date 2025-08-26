　
國際

台海恐淪大國靶場！美媒分析「全球5大戰爭熱點」　5年內衝突風險增

▲▼以色列襲擊後，德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透）

▲以色列襲擊後，伊朗德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球地緣政治緊張升溫，多個地區可能在未來5年引爆衝突。《政客》（POLITICO）分析，印巴邊境、台灣海峽、俄羅斯與波羅的海國家、中印邊界及南北韓半島都是最危險的5個熱點。各地衝突可能因誤判、軍事事故或挑釁行動迅速升級，對區域安全及全球秩序帶來重大挑戰，甚至牽動核武、經濟與軍事安全格局。

首先，印度、巴基斯坦邊境的緊張局勢依舊令人憂心。2027年5月，印度管轄的查謨與喀什米爾地區發生恐怖攻擊，隨後印巴兩國展開數天非核導彈攻擊。印巴雙方核武庫龐大，分別約有180與170枚核武器，若局勢失控，可能引發大規模核衝突，對全球環境與糧食安全造成毀滅性影響。

▲▼ 美國海軍亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）3月10日通過台灣海峽。（圖／路透）

▲美國海軍亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」於2021年3月10日通過台灣海峽。（圖／路透）

台灣海峽則被視為21世紀最敏感的地緣政治熱點。中國國家主席習近平被認為已將2027年作為武統準備時間表，並大幅增強兩棲作戰與演習頻率。若中國攻台成功，將重塑亞太地緣政治格局，引發日本、南韓甚至其他國家考慮是否發展核武，並考驗美國的防衛承諾。

然而，中國軍隊缺乏實戰經驗，且高層對軍方控制並不完全，入侵台灣將是歷史上最具挑戰的軍事行動之一，短期內仍存在不確定性。

在波羅的海地區，俄羅斯對立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞的威脅持續存在。俄羅斯總統普丁的目標是重建蘇聯勢力範圍，同時試探北約（NATO）的承諾穩定性。即便俄羅斯有意施壓，烏克蘭戰爭消耗了大量俄軍戰力，使立即入侵波羅的海三國的可能性降低。

然而，俄方可能透過「混合行動」如小規模襲擊或挑釁測試盟國反應，對北約構成持續心理壓力。

▲▼印度與中國在喜馬拉雅山區長期存在領土紛爭，拉達克地區出現軍車載運物資。（圖／路透社）

▲印度與中國在喜馬拉雅山區長期存在領土紛爭，拉達克地區出現軍車載運物資。（圖／路透）

印度與中國邊界同樣緊張，歷史爭端自1914年英國與西藏劃定邊界起，至1962年爆發戰爭，並形成現今實際控制線（LAC）。高海拔、人口稀少的喜馬拉雅山谷區域，仍是誤判與衝突的高風險地帶。2020年，加爾萬河谷爆發殘酷肉搏戰，印度約20人死亡，中方約40人。雖然雙方缺乏有效溝通管道，但經濟與國內發展壓力可能抑制全面戰爭爆發。

最後，南北韓的潛在危機則是持久未解。雙方軍事緩衝區（DMZ）長達155英里，是全球防禦最嚴密地帶，南韓首都首爾在北韓導彈射程範圍內。北韓政權則面臨內部衰退與飢荒威脅，其最高領導人金正恩依靠核武作為政權保護牌。若北韓感受西方威脅，衝突可能迅速升級。

另一方面，南韓與美國軍隊存在強大威懾力，且北韓核彈發射能力仍有限，使全面戰爭的概率降低。

08/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

在全球衝突升溫、國際緊張局勢加劇的2025年，依舊有少數國家維持長期和平穩定。經濟與和平研究所（Institute for Economics & Peace）公布《全球和平指數》（Global Peace Index，GPI），冰島自2008年以來連續蟬聯榜首，愛爾蘭與紐西蘭緊跟其後

澤倫斯基：遠程打擊靠自製武器　無須美介入

澤倫斯基：遠程打擊靠自製武器　無須美介入

俄外長再拋和平條件　砲轟歐洲領袖

俄外長再拋和平條件　砲轟歐洲領袖

台灣恐遭川普出賣　他示警賴清德「3張王牌」

台灣恐遭川普出賣　他示警賴清德「3張王牌」

金正恩「試射新飛彈」抗議　疑獲俄軍事支援

金正恩「試射新飛彈」抗議　疑獲俄軍事支援

關鍵字：

國際焦點國際軍武全球衝突熱點

讀者迴響

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

