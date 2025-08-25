全球最安全國家出爐！冰島「連續17年稱霸」　亞洲僅它擠進前10

▲台灣並未擠進名單內。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

在全球衝突升溫、國際緊張局勢加劇的2025年，依舊有少數國家維持長期和平穩定。經濟與和平研究所（Institute for Economics & Peace）公布《全球和平指數》（Global Peace Index，GPI），冰島自2008年以來連續蟬聯榜首，愛爾蘭與紐西蘭緊跟其後，奧地利與新加坡分別位居第4與第6。

專家指出，這些國家之所以能長年名列前茅，關鍵在於社會安全網、外交中立政策，以及民眾間高度的信任感。

根據《BBC》，今年全球爆發的國家與國家之間衝突數量創下二戰以來新高，光是2025年就新增3場。許多國家選擇擴大軍備，但在冰島、愛爾蘭、紐西蘭、奧地利及新加坡，政府與社會仍致力推動和平與安全，展現出與全球局勢的鮮明對比。

▲ 冰島知名旅遊景點藍湖溫泉。（圖／達志影像／美聯社）

＊冰島：社區凝聚力與性別平等

冰島連續17年榮登全球最和平國家，今年更在安全、衝突與軍事化三大領域全面領先。當地居民表示，儘管冬季氣候嚴峻，但社區文化讓人安心，夜晚可安心步行，嬰兒常被安置在嬰兒車中於戶外熟睡，警方也不配槍。

冰島女性在平等政策下獲得高度保障，形成普遍的安全感。當地居民建議旅客透過參與地熱泳池社交、健行與音樂藝術活動，感受「真正的冰島」。

＊愛爾蘭：由衝突走向社會互助

愛爾蘭雖曾歷經長期動亂，但如今已成為和平象徵，特別是在降低軍事化與維持中立上表現突出。愛爾蘭是歐洲僅有的少數非北約成員國之一，並以外交手段處理國際爭端。

當地居民強調，社會支持與社區關懷讓人有賓至如歸的感受，「這裡人們會主動幫助陌生人，生活節奏悠閒，談天說故事的傳統，讓人感受到人與人之間的連結」。

▲紐西蘭爆發槍擊案。（圖／路透）

＊紐西蘭：嚴格槍枝管制與自然連結

紐西蘭今年排名上升至第3，主要受惠於國內安全提升與政治示威減少。當地擁有全球最嚴格的槍枝管制，居民形容孩子能安心步行上學，家門經常不上鎖，路人也願意停下來幫助陌生人。

除了全民健保與健全社會制度，紐西蘭人更重視與自然的連結，從海灘散步到森林健行，皆能帶來身心平靜。居民直言，「紐西蘭真正的力量在於人民與毛利文化，而不僅僅是風景」。

＊奧地利：中立政策造就安定感

奧地利今年排名小跌至第4，但依舊名列前茅。憲法規定的中立政策使其遠離軍事同盟，能集中資源投資社會福利、醫療與教育。當地居民形容，即使在午夜，仍可安心沿著河邊散步，家門不上鎖、自行車隨處停放亦無須擔心。這種安全感也感染外來旅客，「只需待上幾天，就能感受到壓力消散，重新找回單純的生活節奏」。

▲新加坡是亞洲唯一擠進前十的國家。（圖／達志影像／美聯社）

＊新加坡：亞洲唯一進入前十

新加坡維持第6名，是亞洲唯一入榜前十的國家（日本與馬來西亞分別位居第12與第13）。雖然新加坡軍事開支在全球名列前茅，但因內部穩定、犯罪率低，居民普遍感受到高度安全感。

許多人強調，即使在凌晨仍能自在行走，社會對制度的信任度極高。儘管在LGBT+權益上仍相對保守，但像「粉紅點」活動等社會進步跡象逐漸顯現，年輕一代推動更多包容。居民建議旅客不妨體驗深夜散步、夜市小吃或午夜公園活動，感受獨特的「安全自由」。

＊2025全球和平指數前十名

1.冰島

2.愛爾蘭

3.紐西蘭

4.奧地利

5.瑞士

6.新加坡

7.葡萄牙

8.丹麥

9.斯洛維尼亞

10.芬蘭