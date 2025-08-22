新北板橋、新店試辦大重機停路邊機車格　重機車友：停車方便多了

▲新北市試辦板橋區及新店區的路邊機車格開放大型重機停放。（圖／新北市政府交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

為提升大型重機停車可及性，新北市交通局自本(8)月1日起，試辦板橋區及新店區的路邊機車格開放大型重機停放以來，獲得許多重機車友好評，並希望能擴大地區實施。

交通局局長鍾鳴時表示，自去（113）年起，交通局陸續在大型重機停放率較高的路段規劃尺寸符合需求的大型重機專用停車格，效果很好，惟仍有部分大重機駕駛人反映專用停車格普及性及便利性不足，因此交通局經過審慎評估，參考臺北市實施經驗，挑選大型重機停車需求較高且機車格較充足的板橋區、新店區2 個行政區，開放路邊機車格給大型重機停放，期對既有機車族的影響降到最低。

針對部分民眾擔心大型重機尺寸太大，停在機車格會超出格線造成違規問題，交通局停車營運科科長許芫綺說，如果大型重機車身太長，可採跨2格機車格停放，但為避免影響停放秩序及道路車流，機車(含大型重機)停放機車格時，車身均不得超出格線外。

交通局已經在今年7月初針對相關資訊發布公告及新聞稿，並在板橋區、新店區原有的路邊機車收費路段新增告示牌加強宣傳，實施以來，也獲得重機車友佳評，認為現在外出停車方便多了；交通局也歡迎所有用路人可至新北市政府交通局官網(https://www.traffic.ntpc.gov.tw/)填寫問巻提供意見及建議 ，持續蒐集民眾回饋意見，彙整提供交通部政策參考。