前任分手後沒再交女友　她感動「竟這麼愛我」結局大逆轉

律師蘇家宏分享，一名女生得知前男友分手後10多年，都沒再交女友，她原本心想「他竟然這麼愛我，這麼多年我竟然沒有發現。」結果男生說，「其實跟妳分手之後⋯我發現我喜歡的是男生。」女生則暖心回，「原來如此，那我們做一輩子的好朋友。」

蘇家宏在臉書說，不是每段分手都遺憾，有些是友誼的開始，有一次討論到男女之間有沒有純友誼，「我的朋友很肯定的告訴我，絕對有。」

蘇家宏表示，朋友在高中的時候，在一場辯論比賽中認識男朋友，當時辯論的題目是「我國普通刑法應廢除死刑」，雖然題目很嚴肅，卻促成兩個人的感情。

蘇家宏指出，但好景不常，大學考上了不同的學校，地緣因素所以就分手，但仍然保有無話不談的關係，不論碰到什麼快樂的事情、傷心的事情、難以決定的事情，都會見面或電話真實分享。

蘇家宏提到，女孩會跟男孩分享遇到情感上的事情，但男孩10多年都沒有跟她分享任何感情的事情；就在女孩30歲的生日，她好奇問對方，你這10多年來沒有交女朋友？男孩低下頭，不敢看女孩的眼睛。他分享雙方對話：

女孩開玩笑：難道我是你最後一個女朋友？



男孩：你是我第一個女朋友，也是我最後一個女朋友。



（女孩心裡像是萬馬奔騰，他竟然這麼愛我，這麼多年我竟然沒有發現，心中滿滿的悸動）



男孩：其實跟妳分手之後⋯我發現我喜歡的是男生。



女孩：原來如此，那我們做一輩子的好朋友。

蘇家宏說，有些情感超越了標籤，不是男女之情，而是相互的共鳴。對此，許多網友留言，「好大的轉折」、「峰迴路轉戲劇化」、「友情可以不分男女」、「當一輩子的好朋友也很好」。