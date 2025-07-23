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拒驗DNA「就無法確認親子關係？」　律師解答了：只是一種手段

▲▼育兒,嬰兒車,親子,帶小孩。（示意圖／ETtoday資料照）

▲只有驗DNA，才能確認親子關係嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

只有驗DNA，才能確認親子關係嗎？律師蘇家宏在臉書上透露，其實在法律上，還有其他方式可以證明，如果當事人拒絕驗DNA，法院會使用其他證據來判決，像是居住紀錄、合照、信件、親屬證詞等，不會因為當事人拒絕採驗DNA，法院就無法做出判決。

蘇家宏在臉書粉專上發文表示，很多人都覺得，只有驗DNA才能確認親子關係，但這只是其中一種手段。由於抽血、採集毛髮、唾液，都是帶有基因資訊的檢體，而DNA涉及身體自主、隱私，因此法院只有在性侵或重大暴力犯罪的刑事案件有需求時，才可以強制DNA採樣。

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蘇家宏指出，在雙方自願驗DNA的情況下，檢定報告內容不是直接指明雙方親子關係，可能會以親子關係指數、親子關係概率來呈現，並作為判決參考。倘若當事人拒絕檢驗DNA，法院則會使用其他相關證據來判決，像是生活費支付紀錄、居住紀錄、合照、信件、帳簿、日記、親屬證詞等，不會因為當事人拒絕踩驗DNA，就無法做出判決。

蘇家宏最後也說，民事確認親子關係訴訟的結果，有可能會影響到原先家庭成員的權利，像是遺產繼承、扶養等，因此是否配合科學的DNA檢驗，會有不同的考量。

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