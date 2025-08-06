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35歲女穩交10年拒當人妻　「女生結婚後很慘」真實心聲獲千讚

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲當事人感情穩定，有交往10年的男友。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣未婚率逐年上升，許多年輕人選擇不婚不生。律師蘇家宏分享，一名35歲女生朋友有交往10年的男友，但選擇不結婚，「結婚後女生就很慘，所以我不想要搞得連下班都像上班。我要有獨立自在的生活，而且我賺的錢也不用分對方。」此篇文章獲得熱烈迴響，超過5000人按讚。

「結婚不是唯一選項，其實幸福有很多種版本」，律師蘇家宏5日在臉書表示，這名35歲朋友長得很漂亮，問她什麼時候要結婚；她笑笑說，「我現在過得很好啊，為什麼結婚？」他分享雙方對話：

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蘇家宏：是因為沒有男朋友關係嗎？

朋友：我有一個交往10年的男朋友，是在工作上的同事，感情很穩定。

蘇家宏：是什麼原因不會想結婚？

朋友：這個問題問得不好喔？應該是為什麼要結婚？我平常自己生活得很自在，如果結婚後還要配合對方作息，家裡一間廁所，大家還要搶廁所。生活費到底誰要來支出？是男生要多出一點，還是一人一半？而且如果家裡我想要賣好的家具，他卻不想要，是不是大家會吵架？結婚沒有比較好。

我覺得讓我不能接受的是，如果結婚之後，通常女生都要到男方家去過農曆年，時間根本不自由。而且就算婆婆說她在準備年夜菜，媳婦在那邊也是很尷尬，那為什麼要讓自己陷入這麼困難的狀態呢？

不結婚的話，兩個人保有彼此的空間，想要在一起時就在一起，平常也可以有人陪伴，如果生病的話，男朋友也會陪我去醫院，反而感情穩定。

有些女生結婚後還跟公婆住，或是男朋友是大男人主義，結婚後家事都要女生做，男人結婚前是一種樣子，結婚後又是另外一種樣子。總之，結婚後女生就很慘，所以我不想要搞得連下班都像上班。

我要有獨立自在的生活，而且我賺的錢也不用分對方，男朋友並沒有繼承權，對方更沒有特留分，我可以自在分配財產、運用財產。如果感情好的話（或是他表現好的話），我才會用遺囑分他一些。（笑）

蘇家宏說，愛情不是非結不可，真正的幸福是選擇你自己想過的生活。此文獲得熱烈迴響，超過5000人按讚。

許多網友留言，「讚，現在的女生很聰明。以前男人結婚都會成自己的家，現在很多男人連奶都斷不了，女生到底嫁去別人家看人家臉色幹嘛」、「過自己想過的生活真好，有時候這情況不結婚 ，也是好選擇」、「女生要有足夠經濟能力，就可以過著有尊嚴獨立自主的生活，這是一種無比自由的幸福。」

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