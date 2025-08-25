收到「積欠交通違規罰鍰」是詐騙！中壢監理站籲謹慎求證+防堵

▲監理站服務APP。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局中壢監理站25日表示，近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「公路局」等名義，透過電子郵件發送「有積欠交通違規罰鍰」、「尚欠強制險違規罰鍰」等訊息，且要求須在期限內透過「指定的連結網址」繳納者，小心這就是詐騙！



中壢監理站表示，自今年8月12日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當。

▲防詐網站。（圖／中壢監理站提供）

中壢監理站提醒您收到相關詐騙訊息首要「謹慎求證」：(1)可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢─違規、汽燃費、記點記次及監理訊息通知一站搞定；(2)也可以至「四大超商多媒體事務機」─輸入身分證字號及生日，即可立刻查詢罰單相關資訊(如無欠繳者，系統顯示查無資料)；(3)可撥打公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話，或洽各地區監理所站、六都(直轄市)之交通事件裁決機關進行查證。

其次是「防堵」：如果查明確屬詐騙訊息，則請撥打165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網、台灣網路資訊中心(TWNIC)進行通報(通報專用信箱phishingreport@thb.gov.tw)，或亦可至電子郵件系統內進行檢舉，並進一步封鎖，以防更多人受騙。