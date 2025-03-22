中壢監理站驗車刁難「手摸測溫20秒」　哈雷車主燙出2水泡要告了

▲一位哈雷騎士到中壢監理站驗車，遭檢驗人員刁難，要求手摸排氣管隔熱裝置20秒才能過關。（圖／翻攝自Facebook／Jazz Louizz，下同）



記者董美琪／綜合報導

一名哈雷鄭姓車主於19日前往中壢監理站進行驗車，卻遭遇不合理要求，監理站人員竟要他手握排氣管隔熱裝置20秒以證明隔熱效果沒問題，才給過關。影片曝光後引發公憤，監理站也因此道歉。鄭姓車主手掌因此出現2至3度燒燙傷，對此車主已決定將對涉事監理人員提告。

鄭姓騎士日前到中壢監理站驗車，竟被要求徒手觸摸排氣管隔熱裝置，若能持續握住20秒而不被燙傷，才能通過檢驗。這種要求騎士「以手驗車溫」的方式，讓人質疑監理人員的專業與態度，騎士的經歷也讓許多網友感到憤怒。

不少車友向新北市議員陳世軒反映此事，並傳影片連結給他觀看。讓陳世軒看完影片後非常生氣，認為這種行為簡直不可思議。他批評監理人員態度惡劣，對騎士嘻笑，這種行為不是故意刁難就是心態極差。

鄭姓車主表示，當天在驗車時，監理人員還數20秒，最後他因此手掌變紅，深覺被刁難。車主左手掌因此出現兩顆水泡，到醫院驗傷被診斷2至3度的燒燙傷。根據《三立新聞網》報導，監理站人員親自向鄭姓車主道歉，但車主仍將對該名人員提告。