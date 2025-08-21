中風婦沒飯吃竟是看護落跑「還把鑰匙偷走」　判刑9月後驅逐出境

▲台中一名印尼籍看護央蒂落跑，被雇主提告遺棄、業務侵佔，法院判9月刑期。（示意圖，非本案當事人／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名巫男透過仲介雇用一名印尼籍女子央蒂為看護，負責照顧巫男中風的母親，結果央蒂做了2個月就落跑，導致無法自理生活的巫母被丟在家，巫男憤而提告遺棄罪。經檢方通緝將央蒂到案並收容，地院近日判她有期徒刑9月，執行完後驅逐出境。

中檢調查，28歲印尼籍女子Fitriyanti（央蒂）2023年3月起由巫男透過人力仲介公司雇用，負責照顧巫男因腦中風完全無法自理生活的母親。巫母從餵食、大小便到盥洗都需人協助，甚至已經無任何自救能力，央蒂卻在5月19日一早，在未告知巫男情況下，搭乘接應的車輛離去，把巫母遺棄在家。

巫男當天9點多，發現央蒂沒有在家準備早餐，調閱監視器後 ，發現央蒂居然已經搭車落跑，家中鑰匙也被央蒂取走，到派出所提告業務侵占、遺棄等罪。

央蒂經檢警通緝到案，坦承犯行，說自己落跑後，也沒有固定住所，都靠打黑工維生，最終被檢方依法起訴，並予以收容。

台中地院審酌，央蒂犯行危及巫母生存，造成巫男財務損失，法治觀念薄弱，考量央蒂是外國人，入境是為了工作，難以期待遵守我國法律且適合繼續居留，有影響治安疑慮，全案依遺棄罪處6月、業務侵佔6月，應執行9月刑期，可易科罰金，執行完畢後驅逐出境。