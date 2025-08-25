　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被曹興誠罵內奸！　游盈隆反轟3大罪：政治素養不如大一學生

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆被曹興誠點名為「民進黨內奸」，游盈隆24日晚間回擊，反批曹興誠與其同路人，才是導致罷免失敗的「首要戰犯」。他指責曹為了卸責而亂潑髒水，行徑囂張，並痛批其政治素養「還不如我大一學生」。

游盈隆在臉書發文表示，自己早在2019年就已退黨，根本不可能是民進黨內奸，而且他強調，自己黨齡超過24年，「一生為民進黨鞠躬盡瘁，忠誠度路人皆知」，質疑曹興誠此舉根本是栽贓陷害，「原來民進黨內奸，就是曹興誠及其同路人」，「為了怕被秋後算帳，就試圖找一個替罪羔羊，好轉移黨內及社會的注意力，竟然誣指我是民進黨內奸。這不就真相大白了嗎？」

游盈隆直言，大罷免的失敗責任不該由外界扛下，他認為，罷免操作的失敗，不僅重創民進黨與總統賴清德，更使原本企圖凝聚民意的策略反遭反噬，而這一切的後果與推手，正是曹興誠。他進一步指控，曹興誠「傷害台灣社會團結、汙名化台獨運動、弱化抗中保台」，犯下三大政治錯誤，嚴重危害台灣的認同與主權，曹的發言與行動造成內部撕裂，並削弱台灣對外展示團結的能量。

游盈隆最後不留情面表示，「曹先生，也許你是成功的企業家，但你的政治學素養還不如我大一學生，請你放過台灣，不要再把台灣當成你政治冒險的樂園！」

