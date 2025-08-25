凌晨3點睡到中午算熬夜嗎？專家揭「日夜顛倒」恐怖下場：會致癌

▲女網友好奇日夜顛倒對身體的影響，引來其他網友解答。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女網友近日詢問，她凌晨3、4時才入睡，睡到隔天中午起床，雖然同樣睡滿8小時，但仍常聽到「日夜顛倒對身體很傷」的說法，讓她相當困惑，也不知道自己的作息是否還算熬夜。

該名女網友在Dcard以「為什麼日夜顛倒對身體不好」為題發文，表示自己凌晨3、4時才入睡，每天睡滿8小時，卻常聽人說「日夜顛倒對身體很傷」，讓她不禁疑惑，如果房間保持全暗，身體又如何能分辨現在是白天還是晚上？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，台灣白天時美國正值夜晚，若自己的作息與所在地相反才構成日夜顛倒，而這個情況背後的定義是否以太陽的日照時間為準判斷？她也好奇，自己若長期待在無光的環境裡，是否可能讓身體自動調整作息，將「白天當夜晚、夜晚當白天」？

貼文引發熱議，大家紛紛表示「每天不固定比較傷身 ，早睡早起身體荷爾蒙跟代謝，會比晚睡晚起正常一點，這個跟日照與燈光有關」、「身體的原廠設定是那樣，生理時鐘也是跟著大自然的規律，睡對時間很重要，不是有睡就好」、「我看長期上大夜班的朋友，他也都有睡滿7到8小時，可是狀態還是蠻差，直接從活潑大E人變超Emo，而且至少胖15公斤」。

事實上，2024年2月《肝臟學雜誌，Journal of Hepatology 》國際期刊即發表了一篇關於「晝夜顛倒會致癌」的研究，首次證實，日夜顛倒（長期晝夜失調）確實會使人類易致癌，即使你睡夠了6-8小時，但如果不是跟隨規律的晝夜生理時鐘入眠，也會增加癌症風險。

延伸閱讀

▸ 女網友崩潰喊「約會全我出」！男友收入更高卻裝死不付錢 網一面倒：不值得

▸ 請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼 網怒：他故意的

▸ 原始連結