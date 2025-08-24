　
地方 地方焦點

搶救生命也保有生育權！花蓮凍卵計劃涵蓋中央不足　範圍更廣泛

▲花蓮衛生局呼籲患者與醫療團隊充分討論癌症治療的急迫性、生育保存對治療程序的影響等因素。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助癌症患者保留未來生育希望，衛生福利部國民健康署宣布自今年9月1日起開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」，提供乳癌及血液癌患者凍卵凍精補助。花蓮縣衛生局則補足中央未涵蓋的部分疾病，於今年5月推出凍卵補助計畫，補助對象範圍較廣，可為花蓮民眾提供更完善的生育保存支持。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生福利部補助方案重點聚焦於治療過程中對生育功能頗有影響之癌症類型，針對乳癌或血液癌個案，以中央補助優先辦理，確保這些高風險患者能獲得及時且充分的支援。
中央補助方案主要內容包括：
● 補助對象：罹患乳癌或血液癌，具我國國籍之18歲至40歲民眾。
● 補助金額：女性取卵療程每次補助上限7萬元，男性取精處置保存每次補助上限8千元。
● 補助次數：每人一生至多補助2次療程。
● 實施期間：自114年9月1日起開辦，預估將有600位癌友受惠。

▲花蓮衛生局呼籲患者與醫療團隊充分討論癌症治療的急迫性、生育保存對治療程序的影響等因素。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）


 花蓮縣衛生局於今年5月推出凍卵補助計畫，服務範圍較廣，除癌症患者外，更涵蓋多種可能影響生育功能的疾病類型，展現花蓮縣政府對民眾生育權益的全面關注。
● 補助對象：本人或配偶設籍花蓮縣6個月以上，45歲以下民眾。罹患自體免疫疾病、血液疾病、甲狀腺慢性疾病、良性卵巢疾病等。
● 補助金額：每案補助上限6萬元，限終身補助1次
● 申請期限：收件截止日至114年11月30日止，年度申請上限30名。
 
朱家祥進一步說明，凍卵補助計畫的目的在於守護女性的生育選擇權，尤其是面臨疾病治療時可能喪失生育能力的婦女。生育不僅關乎女性個人權益，更影響未來家庭與社會的人口發展，中央與地方的補助方案各有其適用範圍，罹癌後是否選擇生育，涉及個人意願，可在接受癌症治療前預先保留生育能力，為未來生育做準備，但需與醫師充分討論，評估身體狀況及治療的急迫性後再決定。透過醫病共同把關，讓病友在搶救生命之餘，也有生育選擇權。
 
歡迎有需要的民眾透過以下方式洽詢：
衛生福利部國民健康署方案查詢：撥打人工生殖諮詢專線 02-2558-0900或國民健康署「醫療性生育保存」專區(https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4877)。
花蓮縣衛生局方案查詢：撥打03-8227141分機250，或至花蓮縣衛生局官網查詢凍卵補助專區資訊（https://www.hlshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=1992&s=175164）。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

