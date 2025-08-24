天災毀路！花蓮鹽寮山嶺路花7千萬復建　17處路段招標施工

▲花蓮鹽寮山嶺路遭天災破壞，復建工程已在施工中，用路人減速慢行注意安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉鹽寮山嶺路段屬於海岸山脈不穩定性地質，前遭受杜蘇芮、凱米颱風及0403地震等天然災害，造成道路沿線多處上下邊坡滑動，鋪面龜裂破損情形，已嚴重影響行車安全，目前花蓮縣政府辦理復建工程已在施工中，提醒用路人行經該路段務必減速慢行、注意安全。

縣長徐榛蔚表示，天災過後花蓮縣政府即向行政院公共工程委員會申請復建經費，共核定新台幣7,188萬元，計畫修復山嶺路沿線17處路段，現已完成招標作業並進場施工。

農業處長陳淑雯說明，本工程於本年度5月6日申報開工，工期為270日曆天，預計於明年2月底完工。規劃16處施工區域，採分批分區施工以降低對用路的影響。日前進行道路上邊坡刷坡清除作業，因坡面裸露遇急降雨勢致使土砂滑落造成路面泥濘濕滑，發現時即派員清除路面土砂以降低影響，並設置擋土設施，避免土砂再次滑落影響道路通行安全。

徐榛蔚呼籲，完善基礎建設與改善道路附屬設施，是縣府持續努力的目標，同時也請鄉鎮市公所就轄內既有設施加強管理維護，以保障用路人安全。施工期間如造成不便，敬請見諒，並請行經施工區域的民眾配合交通管制減速通過。縣府將加速施工並確保工程品質，期待道路早日修復完成、提供安全暢通的通行環境。

