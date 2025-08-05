新北連鎖當歸鴨店2分店遭潑漆！少東欠債惹禍　2男1小時落網

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區及新莊區的連鎖當歸鴨店，4日深夜打烊前遭人潑灑紅色油漆，兩間分店先後遭殃。樹林警分局獲報後，立即與新莊警分局組成專案小組，透過跨區合作，在案發後短短1個多小時，迅速逮捕涉案的22歲林姓及28歲江姓2名男子。警方初步調查，這起潑漆事件疑是店家老闆兒子在外積欠債務未還所致，所幸事件發生時未有顧客受到波及。全案訊後已依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲某連鎖當歸鴨樹林及新莊店遭人潑紅漆 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

4日晚間11時許，警接獲報案，指稱位在博愛街的當歸鴨店面遭不明男子潑灑紅色油漆。警方調閱周邊監視器畫面，發現一名未戴安全帽的林姓男子提著水桶，由江姓男子騎機車雙載，犯案後迅速逃離現場。經進一步追查，發現新莊區四維路的另一間當歸鴨分店，也遭到2人潑灑油漆，店面同樣被紅色油漆大範圍污損。

樹林警方隨即與新莊警分局共同組成專案小組，經鎖定犯嫌機車車號，並以車追人，在案發後1個多小時，將涉嫌潑漆的林姓及江姓2名男子逮捕到案。

據了解，這起潑漆事件背後原因，疑是當歸鴨店老闆的兒子在外積欠大筆債務，無力償還，才引來債主僱人潑漆報復。所幸事件發生在深夜時段，店內已無顧客用餐，未造成人員受傷。警訊後將2人依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼警方調閱監視器鎖定2人共乘機車犯案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方逮捕江姓（前）及林姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）