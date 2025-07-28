討債沒找到人竟掃射KTV洩恨！跳彈傷路人...桃園3煞3小時落網

▲江姓男子與友人開車前往桃園火車站前某KTV討債尋仇。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

30歲江姓男子與友人楊姓男子因債務發生糾紛，以為對方正在桃園市某KTV消費，立即與郭、黃2男開車前往尋仇討債，抵達後穿著一身黑衣的江男下車拿一把空氣槍揮舞叫囂挑釁，但因楊男並未在場，氣得向KTV大門射擊數發鋼珠後逃逸，過程中跳彈波及黃姓民眾的肩膀，警方獲報後以車追人，於3小時內逮捕江男及其友人、起獲該空氣槍，全案依法移請偵辦。

▲▼江男衝下車持空氣槍對KTV大門前掃後迅速逃逸，警方獲報後前往現場蒐證。（圖／桃園警分局提供）

江姓男子與楊姓男子有債務糾紛，26日凌晨1時30分許，搭乘由郭男駕駛車輛，與黃男一同前往桃園火車站前某KTV找楊姓男子算帳，江男手持空氣槍在KTV門口揮舞叫囂挑釁，發現楊男未在場，即朝店內掃射後離去，全程約1分鐘，過程中一顆跳彈傷及黃姓民眾的肩膀。

桃園警察分局武陵派出所獲報立即啟動快打部隊趕抵現場進行訪查並通報鑑識人員到場鑑識。同時組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，掌握車牌號碼立即以車追人分頭進行追緝，並發現江男犯案後一路開往國道離開桃園南下，立即展開追捕，於3小時內將江男及郭、黃2男全數查緝到案、起獲該空氣槍，全案依妨害秩序、毀損、傷害等罪移請偵辦。