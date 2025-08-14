　
社會 社會焦點 保障人權

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

▲▼肇事司機颱風天倒車撞進當舖，解釋因為踩錯油門導致。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲貨車衝撞當舖事件，幕後竟扯出1.3億元的債務糾紛。（圖／記者邱中岳翻攝）

社會中心／台北報導

12日晚間7時許，北市中山區一台貨車撞壞新生北路上一家當舖的玻璃，警方獲報後到場處理，受害當鋪也提出毀損告訴；江湖傳言，起因是13年前一場海外賭廳投資，黑幫大哥因為賭債、借貸等問題，積欠1.3億元債務，回台被其他投資人要求還款，該名大哥沒有出面處理，投資人在8月間2度警告該名大哥還債，對方疑似心生不滿反擊，北市警局高度重視，也組成專案小組追查。

據了解，12日晚間7時許，位於新生北路上的一家當鋪，遭26歲程姓男子開貨車、直接倒車撞毀玻璃大門，事後店家到派出所提出毀損告訴，但警方追出，案發之前，程男就先前往現場勘查地形，直覺有異展開追查。

外界謠傳，綽號「美國威」的竹聯幫大老，13年前與其他人合作投資海外賭廳，陸續積欠1.3億元債務，直到近2年返台，許多人得知消息上門要債，但美國威卻不予以理會，投資人又得知，美國威積欠竹聯幫已故重量級大哥數百萬，已如數償還給家屬，卻不願意出面處理債務。

有投資人心生不滿，8月初鎖定美國威經常出沒的地點，找來小弟前往現場，當場拿出鎮暴槍示威，後來又得知美國威經常出入的朋友住處，找人在住家附近徘徊，意圖警告美國威快點還債，後來美國威的朋友見狀，跑到轄區派出所求助，但因為當場沒有發現不法事證、違禁物品，所以將人釋放。

外界傳言，兩度警告意味濃厚的行為導致美國威大為不滿，且這次被衝撞的當鋪部分股東，也與美國威有債務問題，警方高度懷疑，開車撞毀當鋪事件是受人指使的報復行動，警方仍在查證核實，目前北市警局動員北市刑大、萬華以及中山等單位進行追查。

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

