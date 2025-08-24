陳柏惟半年前「要藍委叫學長」片段被挖　網洗版！徐巧芯回1句酸爆

▲陳柏惟2021年被罷免。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

節目《新台派上線》2月時聊到罷免民調，當時前基進黨立委陳柏惟就對著鏡頭喊道「徐巧芯，叫學長！王鴻薇，叫學長！」不過，國民黨31名立委最後全數挺過罷免，而陳柏惟也在Threads上表示，「我看一堆人標記我，這樣太麻煩，以下開放出征」。

節目《新台派上線》今年2月聊到罷免案民調的話題，節目主持人李正皓提到陳柏惟時，就以「可能要多四十幾個學弟的榮譽顧問」來介紹他。這時，陳柏惟也非常配合，馬上對著鏡頭喊「叫學長！徐巧芯，叫學長！王鴻薇，叫學長！以後辦同學會，都讓你們安排」。

事實上，陳柏惟在2021年確定被罷免，當時的投票結果為，同意罷免票8萬7899票，不同意罷免票7萬3433票。由於不同意票、同意票的票數相當接近，因此陳柏惟當時就說，「我們真的沒有輸」，他在過去1年9個月的時間，確確實實的獲得7萬3433位在地鄉親的認同。

根據中選會資料可知，陳柏惟是唯一一位被罷免掉的立委。在確定藍委全數挺過罷免之後，陳柏惟就在Threads上發文表示，「我看一堆人標記我，這樣太麻煩，以下開放出征」，一次嘴完比較乾脆，但出征完還是要繼續關心政治，「民主嘛，輸了還是要抬頭挺胸往前走」。

文章底下，也真有網友留言，「恭喜你成功保住了唯一刪Q的名號」、「叫學長？可是被罷免學校只有你一人，這樣該誰叫你學長呀」、「直到2028你還是一樣孤單」、「史上唯一被罷免成功的立委，很棒啊」。國民黨立委徐巧芯也回應，「沒有學弟妹，先幫QQ」。還有網友則表示，「我沒看到什麼好出征的點欸，加油啦3Q」、「柏惟哥麥安餒（別這樣），我超喜歡看你講話」。