新興毒品7年暴增10倍「客運駕駛尿檢未涵蓋」 公路局評估納檢

▲▼電動大巴士,駕駛,客運駕駛,電動大客車。（圖／記者李姿慧攝）

▲新興毒品NPS氾濫，公路局評估就實務及尿檢技術研議是否納檢。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

審計部最新報告揭露，近年新興毒品（NPS）濫用情形日益嚴重，7年間暴增逾10倍，但現行陸運特定人員尿液採驗項目未隨趨勢調整，毒品防制恐存在防制漏洞，增加公共運輸安全風險，客運駕駛尿檢除嗎啡類及安非他命類外，應納NPS。公路局表示，後續將進一步評估研議。

交通部目前雖訂定「陸運特定人員尿液採驗實施要點」，規範公路主管機關每年須督導客運業者對駕駛人進行尿液檢驗，並以嗎啡類及安非他命類為基本檢測項目，不過近年因新興毒品NPS氾濫，遭審計部質疑若僅檢測傳統兩類毒品，難以有效防堵風險。

根據聯合國毒品及犯罪辦公室（UNODC）定義，NPS影響精神物質毒品具有精神活性，卻未被1961年或1971年國際公約列管。我國則已將部分NPS納入《毒品危害防制條例》正式列管範圍。

衛福部食藥署資料顯示，自97年至114年2月，我國共檢出201種NPS新興毒品，NPS檢出件數更從105年度的4萬餘件，激增至112年度的41萬餘件，7年間成長逾10倍，其中以合成卡西酮類最多且成長最快。而NPS施用後可能引發欣快、興奮、焦慮，甚至造成幻覺、暴力或自殘行為，影響駕駛判斷與公共安全。

審計部指出，現行陸運特定人員尿液採驗制度，雖明定除嗎啡及安非他命類外，得增加檢驗項目，惟實務上公路客運業職業駕駛人尿液檢驗項目仍以該2類為主，難以有效因應當前藥物濫用之多樣化趨勢，篩檢範圍恐有不足，存有毒品防制漏洞，增加交通事故風險，交通部應研議檢討擴大毒品檢驗項目，維護公共運輸安全。

對此，公路局表示，將督促公路客運業者研議擴大辦理駕駛人尿液採驗項目，除嗎啡及安非他命等2類，並針對合成卡西酮類等進行檢測，以防範相關新興影響精神物質之濫用及降低交通事故風險。

公路局強調，為加強預防駕駛濫用毒品或NPS，將進一步與中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會就實務情形及尿液檢驗技術等研議。

520 2 7597 損失金額(元)

關鍵字：

新興毒品NPS陸運客運駕駛尿檢審計部交通部公路局

