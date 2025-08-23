快訊／「菜鳥立委」守住了！游顥笑意藏不住　自行宣布罷免失敗

▲南投立委游顥在縣長許淑華陪同下，出面宣布罷免失敗。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯／南投報導

全台第二波大罷免於今（23）日進行投票，並已於下午4時起陸續開票，其中南投第二選區立委游顥的「不同意」票數剛開始雖與「同意票」略呈拉鋸，但不久後就持續保持領先；游顥稍早在支持者的簇擁下現身總部，看著各區票數面露燦笑，也感謝鄉親支持。目前不同意票數達2萬6761票、同意票達1萬5549票，稍早游顥在南投縣長許淑華陪同下，宣布罷免失敗，至於最終票數以中選會公布為準。



游顥陣營開票地點安排在位於南投市的國民黨南投縣黨部，下午4時投票作業截止後，大批支持者即湧向現場關心開票情形，群眾情緒從一開始的緊張，到不同意票數逐漸拉開差距後，氣氛也漸轉為輕鬆、歡喜，到最後大勢底定後，更爆出熱烈掌聲和歡呼。



游顥出面時表示，感謝鄉親們在最後階段持續為他催票、拉票，也在今天走出家門投下不同意票，他強調每一張「不同意罷免」票，都是守護南投、肯定團隊努力的重要力量，同時也是對賴清德主導「大惡霸」的一張不信任票。



游顥過去歷任2屆縣議員，去年1月帶職首度轉戰立委，成功為藍軍從補選上不久的綠營蔡培慧手中搶回國會席次，不過今年又遭遇罷免案，也因為地方支持基礎尚未扎實而成為罷團和綠營猛攻的頭號目標，使游顥陷入苦戰，甚至曾在反罷過程中操勞過度、因血尿就醫，不過最後仍驚險再次為藍軍守住一席。