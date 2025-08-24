　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲9月即將開學新型專班錄取率僅2成，教育部表示，主要是企業選才慎重。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年大專校院新南向學生達8.2萬人，創下歷年新高，其中「新型專班」扮演重要角色。但9月即將開學的新型專班，共核定52校、168班、招收名額2597人，最終僅31校、61班、513名學生錄取，錄取率僅2成。教育部表示，主因是各校與企業共同面試後，仍有50%以上學生因企業選才慎重，未獲獎學金審查推薦資格。

為吸引優秀外籍生來台讀書及留台工作，教育部與國發會攜手推動「新型專班」，以STEM、金融、半導體領域為主，並鎖定東南亞國家，招收大學升讀三、四年級學生、專科、大學及碩士班畢業生，由開班學校與合作企業共同規劃客製化課程。獲選來台學生，最多有2年學雜費全免，企業還提供每月至少1萬元津貼，但畢業後需留台工作2年。

根據教育部最新統計，113學年大專校院新南向學生達8.2萬人，創下歷年新高，其中「新型專班」扮演重要角色，學生主要來自越南、印尼、馬來西亞等國，其中又以越南成長最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。

不過，「新型專班」實際招生情況卻不如預期。今年2月開學的113學年春季班，原本核定22校、62專班，預計招收1092人，實際開班僅14校、26班、註冊132人，實際註冊率僅一成多，連續兩季註冊率都不到兩成。

另根據教育部最新資料，9月即將開學的新型專班秋季班，總共核定52校、168班、招收名額2597人，最終僅31校、61班、513名學生錄取，錄取率僅2成，預計11月底才會確認註冊人數。

教育部說明，經過招生基地及各校積極進行海外招生，新南向學生報名踴躍，但經過各校與企業共同面試後，仍有50%以上學生因為企業選才慎重，未獲獎學金審查推薦資格。

大學問網站執行長魏佳卉分析，境外生人數今年更創下新高，主要是技職科大的產學專班帶動，包括政府推動新型專班，越南更成為留台第一大國，有機會填補台灣少子化導致生源不足問題。而新型專班一開始招生狀況雖不太理想，但這是可以預期，包括華語的語言門檻問題，這需要時間調整。

魏佳卉指出，「117大限」即將到來，未來3年，台灣高教將面臨招生谷底，在8年後，整體生源恐怕難再回升，這段時間剛好是大學轉型的黃金期，趁機調整體質，包括增加國際師資與國際生，未來讓國際生占比提高到20至30％，同時推動國際教育法立法，才能面對未來挑戰。

08/23 全台詐欺最新數據

