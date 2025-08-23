信義區街訪巧遇昔日「G奶實況主桃園娜美」現況曝！一票驚：變好多

▲桃園娜美接受訪問。（圖／翻攝自黑火娛樂FB）



知名網路節目「黑火娛樂」日前街訪，在信義區遇見一名「頂級美女」，竟然是擁有傲人魔鬼身材以及甜美臉蛋的人氣實況主「桃園娜美Rina」，2020年爆紅受到關注，2021年11月因為身心上出了問題而淡出實況圈，不少網友看了驚呼「哇！跟當初的風格差好多」、「好久沒看到她了」。

「黑火娛樂」日前在信義區街訪，意外捕捉到一位亮眼美女。對方自我介紹後才驚覺，她竟是曾在實況圈相當火紅的實況主「桃園娜美Rina」。受訪時，Rina透露自己是獅子座，興趣包括拍照、品嚐美食以及在家睡懶覺。

當被問到如何形容自己，她直率回答「眼睛很電，然後胸部很大，腿很長」，接著介紹身上的刺青，「貓骨」與「彼岸花」，是為了紀念過世的母親。

談到理想型，Rina坦言最欣賞「有健身習慣、身上帶有美式刺青的男生」；至於外型條件，她則表示不追求高富帥，不在意身高，看起來乾淨舒服就行，喜歡「美式風格」男生。

「桃園娜美Rina」擁有36G的好身材，由於神似動漫《航海王》角色娜美，因而受封「桃園娜美」；2020年在Twitch開遊戲實況後，火辣身材加上甜美外型，且活潑、不做作的實況風格深受喜愛，迅速累積大批粉絲，當時她年僅19歲；不過2021年11月時，因為身心上出了一點問題，不希望帶給粉絲負能量，決定離開實況圈好好休息。

