表態「支持同意罷免」！元祖實況主餐哥：希望台灣可以更好

▲餐哥。（圖／翻攝自IG／ruwenwen）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免投票倒數，遊戲實況圈元老級人物「魯蛋（餐哥）」今（24）日發文，說自己從2014年開始，便不避諱在實況中表達政治立場，引用經典遊戲《刺客教條3》中的對白「就連你所保護之人也背棄你了，然而你持續戰鬥，你頑強抵抗，為什麼？」「因為無人願意挺身而出」，主動表態支持罷免，貼文引發話題。

餐哥在Threads表示，他從2014年開始，就一直都有在遊戲實況上表態政治立場，「被中立客觀科學理性務實的貼過許多標籤，仍然抱持希望台灣可以更好的理想來發揮自身影響力。」

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他說自己始終被經典遊戲《刺客教條3》中的對白激勵，「就連你所保護之人也背棄你了，然而你持續戰鬥，你頑強抵抗，為什麼？」「因為無人願意挺身而出」，表態支持同意罷免。

他也在留言處呼籲，「政治表態是一件相當嚴肅且影響深遠的事情，請不要強行逼迫實況主、VTuber、YouTuber等創作者表達立場。」根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有2道門檻。首先是，罷免同意票數，要達原選舉區選舉人數總四分之一，即25%以上；再來就是，罷免的同意票數要多於不同意票數。