罕見聊政治！丁特開嗆抗中保台淪口號「私下1行為雙標」

▲丁特。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

知名實況主丁特（本名薛弘偉）近日在YouTube頻道罕見開聊政治話題，針對民進黨「抗中保台」口號與能源政策發表犀利看法，引爆網友熱議。他談論立委沈伯洋父親公司與中國有長期商業往來，與民進黨的政治立場顯著矛盾，批評其「雙標行為」。

丁特表示，與中國進行貿易本是常態，「大陸市場大、成本低，商人選擇是自然的」。但他質疑，「部分政治人物一邊高喊抗中保台，一邊卻私下大賺對岸的錢」，直言這種行為是「雙標」。

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他直言不諱地開批民進黨，「檯面上的人都很喜歡假道學、裝正義，實際上有錢賺的時候自己就衝第一個，沒錢賺的時候就大力譴責。」他並點名沈伯洋，認為其父親在中國以「中國台灣」名義設立公司從事資金往來，與其公開政治言論背道而馳。

針對能源議題，丁特也不留情面批評政府，「中共還沒打過來，我們就先停電了」，認為政府推動綠能卻忽視儲電問題，政策空洞，根本只是以「抗中保台」之名包裝特定利益。

看到影片後，就有粉絲直呼，「終於聽到特哥聊政治，真好，畢竟敢講真話的越來越少」、「最喜歡看特哥聊政治了」、「在這個網紅人人自保當道，甚至無良洗地只因為有標案的時代，謝謝特哥願意為了公平正義發聲」、「看特哥聊政治就是爽，邏輯清晰有理有據」、「感謝特哥發聲，這個國家需要更多人關心政治。」