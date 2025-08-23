為2千元吵架！女友踹車運將暴怒勒暈拖上車　北市警包抄救人

記者邱中岳／台北報導

北市警大安分局敦南派出所在19日下午接獲報案，有一名計程車司機當街掐住女副駕的脖子，警方當即啟動攔截圍捕，並且在附近找到計程車以及兩人，雙方各執一詞，但主要原因就是為了2千元，儘管雙方為男女朋友，但女子堅持提告傷害。

警方調查，39歲的董姓計程車運將，在19日下午4時許，載著35歲的范姓女友，行經北市忠孝東路、延吉街口，但是雙方在車上爆發口角爭執，范女下車後還出腳踹了計程車，此舉也讓董男相當不滿，下車與范女繼續理論，並且當街大打出手。

范姓女子被董掐住脖子，導致范女缺氧肢體癱軟，董趁機將人扶上車載走，但是卻被許多路人圍觀，警方獲報到場，計程車已經駛離現場，立刻啟動攔截圍捕，並在延吉街131巷口找到計程車以及兩人，范女也因呼吸不順，由救護車送醫救治。

事後范女對董提出傷害告訴，另外董的行為也涉及妨害自由，警方訊後也將依照規定將董解送地檢署偵辦。據悉，雙方認識約五年，當天董表示，要去繳罰款，請范女先代墊2千元，范女要求當場付錢，董則表示跑完車再給范女，雙方因此發生爭執。

女子則解釋，當天董姓男子要借2千元，范女則不願意，所以才會發生口角衝突。大安分局呼籲，家庭暴力絕非家務事。任何形式的暴力行為均不可容忍。若遇有糾紛案件請立即撥打110尋求協助，切勿以暴力方式解決問題。