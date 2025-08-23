饒舌歌手梅海強推打路人！超扯原因曝　想跟狗玩「借過」沒人理

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局圓山派出所在19日上午11時許接獲報案，一名婦人遭一名男子推打在地，警方到場後發現，男子想要與檳榔攤的狗玩，但是另名婦人正在與老闆聊天擋住去路，也沒聽見男子說借過，導致男子直接暴怒推打婦人，事後該名男子也被起底，竟是是知名歌曲《兄弟你說》的創作者梅海強。



▲《兄弟你說》原創人梅海強因為說借過沒人理，竟失控推打婦人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，62歲的簡女，在19日上午11時許，於北市中山區農安街一家檳榔攤與老闆聊天，但是卻突遭29歲的梅海強徒手攻擊，事後店家立刻通知警方到場處理，並且警方到場時，梅姓男子還在現場咆哮，警方立刻控制行為並由救護車送醫。

據悉，梅海強是曾經寫出知名歌曲《兄弟你說》的作詞作曲人，這首歌由網紅「草爺」主唱，幾乎占據了各大KTV的排行榜，梅海強也曾經是知名饒舌歌手，但是也曾經因為傷害罪被判處30天拘役，警方當天發現梅男情緒相當不穩，也屬於易怒體質，所以才決定進行保護管束。

▲《兄弟你說》原創人梅海強（紅圈處）因為說借過沒人理，竟失控推打婦人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當天梅姓男子因為想與檳榔攤的狗玩，但是卻被簡女擋住去路，多次朝簡女喊「借過」，但簡女可能在與檳榔攤老闆聊天沒注意，引起梅姓男子暴怒，且出手攻擊簡女，讓簡女以及檳榔攤老闆相當傻眼。

警方事後也將情緒不穩的梅姓男子送往醫院，另外後續將依照社維法第87條1款加暴行於人裁處，最高可開罰1.8萬元。