萬華地主公子落難賣肉圓　獲必比登推介

▲2025米其林「必比登推介」揭曉，台北有3家新入選餐廳，其中，「露店 蘇來傳」不僅是最老字號，也是唯一的銅板價美食，老店曾有多位名人到此用餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

《臺灣米其林指南》必比登推介8月開獎，榜單上的「露店 蘇來傳」讓人摸不著頭緒；實際走訪萬華，老店傳承近80年，起初是公子哥家道中落，才在龍山寺廟埕擺攤賣起肉圓、芋粿，用料豐盛的庶民小吃，結合艋舺地氣，讓客人海納江湖兄弟、娼妓恩客，甚至還有醫師、老市長；老店幾經遷徙，在新冠疫情後2022年回到祖厝，斥資近200萬元裝潢，以第一代之名換新招牌─肉圓與芋粿包藏的，不只是好料，還有三代人的百折不撓。

2025其林「必比登推介」揭曉，台北有3家新入選餐廳，其中，「露店 蘇來傳」不僅是最老字號，也是唯一的銅板價美食，招牌的肉圓、芋粿各點一份，100元有找。

杯子肉圓 獨步全台

招牌上的「蘇來傳」是誰？第二代老闆、78歲的蘇朝樹頭髮花白，剛動完白內障手術的他，戴著護目鏡接受獨家專訪，領著本刊來到萬華龍山寺廟埕。

▲芋粿的醬汁以味噌、辣椒、糖熬煮，堅持不加人工色素。

「小時候，這裡沒有圍牆，也沒淨心瀑布，我爸爸蘇芳文從大理街推車來賣肉圓、芋粿。」蘇朝樹的父親蘇芳文出生林姓家族，後過繼給蘇家傳宗接代，因此外號「蘇來傳」。

少爺落難 廟埕擺攤

蘇朝樹回憶，「古早時蘇家靠收租維生，男阿祖過世後，女阿祖不識字，親友借錢有去無回，更慘的是因政府開路，低價徵收蘇家房產，家裡又發生火災，積蓄都沒了，爸爸才去拜師學藝。」

▲第一代蘇芳文出身艋舺地主家庭，遭逢鉅變後，才擺攤賣肉圓、芋粿。

1946年，蘇芳文開始在龍山寺擺攤，公子哥跌落凡塵，賣起小吃獨樹一幟，「彼時切仔麵1塊5，我們肉圓就要4塊。為什麼比別人貴？別家包紅糟肉、筍片、香菇，爸爸習慣吃好的，用的是豬肝、雞肉、螺肉、現烤栗子等五星級食材。一般市井小民吃不起，但萬華在地的醫師，還有留學日本的醫學博士、已故台北市長周百鍊家族四代都是我們的老主顧。」

有了「必比登」加持，烈日下，客人絡繹不絕，蘇朝樹黝黑的臉龐笑得燦爛，低聲說：「很累啦，現在比之前多準備了一倍的肉圓份量，原本營業到傍晚7點，一拿到米其林（必比登推介），下午4點肉圓就賣光，還被買不到的客人罵。」



