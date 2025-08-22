快訊／鶯歌下水道意外！見同事倒地他冒險救人　1人無心跳送醫

▲斐男發現同鄉工人暈倒在下水道，下去搶救時也暈倒在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區龍一、鳳三路口今（22日）下午進行下水道汙水處理工程，一名越南籍移工發現，在4米深的下水道施工的同鄉，暈倒趴地久喚不醒，隨同下至下水道內查看，卻也一同暈厥倒地，其他同事發現，隨即撥打110求救，警消到場，將2名倒地工人救起，其中一人失去生命徵象，目前仍在醫院搶救中。

新北市政府水利局針對三鶯地區進行東門溪排水改善，以及鳳鳴地區滯洪池整建工程，從112年由外包營建公司施工。今天下午，施工單位在鶯歌區龍一路、鳳三路口進行下水道施工時，越南籍32歲阮姓工人下到約4米深管道，突然出現頭暈隨之倒地，同樣越南籍的37歲斐姓工人發現，對其呼喊但阮男卻失去意識。

▲警消到場，先對下水道排入新鮮空氣。（圖／記者陸運陞翻攝）

斐男通知其他同事後，自行進入下水道準備將阮男救出，但卻也一同暈倒在地，其他同事連忙撥打110請求協助；警消人員趕抵，先對下水道排入新鮮空氣，搜救人員進入下水道，發現阮男已無呼吸心跳，而斐男則漸漸恢復意識，先後由救災車輛將2人從下水道吊掛救出，分別送往三峽恩主公及土城長庚醫院急救。並由警方通知勞檢單位及相關主管機關進行調查處理。

▲搜救人員進到下水道內，將昏倒的2名工人救出。（圖／記者陸運陞翻攝）