莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

▲台中一名王男今日跟爸爸吵架，竟然開槍洩恨，警方火速在15分鐘內逮人。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名王男今日因為跟爸爸發生爭吵，竟然突然拿出改造手槍朝天空連開3下，王父馬上大義滅親報警抓兒，協助警方指認王男落跑方向，員警僅隔15分鐘，就發現王男往一處加油站落跑，立刻衝上前圍捕，王男嚇得跪地求饒，還跟警方說「相信我要改過！我腰痛」要求員警溫柔點。

據了解，王男（33歲）家中是經營傳產工廠，王男因為遊手好閒，也找不到適當工作，就跟隨父親在廠內工作當學徒，但王男愛做不做，反而惹得王父不滿，今日中午見王男又喝酒不好好工作，出言責罵，王男一氣之下，掏出改造手槍對爸爸威嚇揮舞，再跑到空地開槍3下，現場鐵皮屋並未見彈痕，但留有彈殼。

▲▼王男疑似因為跟隨父親工作，卻又工作態度差，遭父親責罵。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局南屯所今日13時許獲報後，立即派遣優勢警力前往，王父協助指認王男去向，發現他疑似徒步沿著小路往市區前進，就怕槍枝還在王男身上，且還有子彈，恐怕造成不必要傷害，員警立刻前往圍捕，發現王男往一處加油站內洗車場躲藏，員警立刻把槍上膛靠近，喝令王男趴地就範。

王男見自己逃不了，嚇得雙手舉高，還說自己腰會痛，要員警不要太強硬，甚至又失控大喊「我會改過，相信我！」但員警隨即壓制逮人，並在他腿部發現一把改造手槍、實彈4顆及空包彈3顆。

警方說，王男在事發當下，有持槍對父親比劃、作勢開槍，全案改依殺人未遂、槍砲以及家暴防治法移送地檢署偵辦。