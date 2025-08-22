找小姐讓客人搓奶摸臀　「跟縣府比較熟」退休警淪色色KTV股東　

▲台中、南投某色情KTV被抓，其中南投店幕後股東竟然是一名退休警察。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

一名劉姓夫妻檔在台中、南投經營KTV店，卻暗藏春色找來15名坐檯小姐提供摸胸、摸臀等性服務，還可將小姐框出場，劉姓夫妻檔從中牟利。南投店甚至被查出，負責人竟是已退休的陳姓員警，陳自稱是因為「跟南投縣府比較熟」，劉男才要他掛名當負責人，每月可分潤3萬。

台中地檢署指揮保二總隊偵辦一名劉姓男子涉犯毒品案件時，到劉男經營的KTV進行搜索，結果卻發現，店內竟然有多名越南籍女子，且大多是為失聯移工或觀光探親為目的入境之女子，年紀約在30歲左右。

▲店內小姐提供摸胸服務，每次坐檯2小時600塊。（示意圖／記者徐文彬攝）



檢警追查，劉男跟妻子黎女（越南籍）招募15名越南籍女子，分別在梧棲、南投開設KTV，坐檯小姐會提供男客撫摸胸部、臀部等猥褻行為，劉男從中抽取利潤，小姐坐檯2小時600塊，劉男抽取100塊，若是私檯則是2千元，劉男抽取400塊，把小姐框出場則是3千元，劉男抽取1千元牟利。

店內有一名賴男擔任少爺，劉男平時就負責發薪水，黎女則幫忙煮飯，甚至「忙不過來」也會去幫忙坐檯，生意開得好，甚至又在南投開店，找來一名退休員警陳男擔任負責人，陳男負責掛名，並且投資賺取分潤。

劉男辯說，自己只是經理，負責營運、發薪水，沒有容許小姐讓人摸身體、帶出場，小姐跟客人之間有不法行為，都是他們自己協商賺外快，南投店的負責人陳男之前是警察，邀請他當人頭而已。

陳姓前員警說，當KTV負責人是單純可以唱歌，每個月還可分一點紅利，現場就是唱歌、喝酒而已。有投資6萬元，因為之前在南投縣警察局交通隊當警察，跟縣府比較熟，有幫忙申請營登，讓自己當負責人，每個月可以分1萬至3萬多利潤，現在在台北工地當保全，不曉得為何店裡有這麼多非法居留的越南女子。

▲越南籍女子透過黎女媒介到店內服務。（示意圖／ETtoday資料照）



小姐們說，是由黎女介紹進去店裡，說只要客人要抱我、摸我會給小費，不要太過分就可以，包含胸部跟屁股，每次坐檯2小時可拿500塊，下班後老闆會發錢，只要不願意，老闆跟老闆娘就會進來用中文罵人。

也有小姐說，因為不願意給客人摸，只願意幫忙倒酒，老闆也不會勉強，就是要多賺錢就要願意給摸，但也證稱，老闆跟老闆娘都知道店內會讓客人摸身體。至於若是要被客人帶出場從事性交易，老闆沒有賺交易的錢，但會賺佔取時間的費用。

檢方認為，4人雖都說不知道小姐會跟客人有猥褻行為，但是小姐均證稱有此事，能從中賺取小費，可知2間KTV均是以此方式容留女子吸引客人。劉男、黎女以及賴男是維持營運者，為共同正犯，陳男掛名，是幫助犯。

台中地院認為，劉男、黎女以及賴男分別經營、招募以及管理清潔，媒介越南籍女子在KTV內從事猥褻行為營利，敗壞社會風氣，且4人都否認犯行，不法所得合計約10萬

全案處劉男、黎女以及賴男犯15個妨害風化之使容留營利罪，各處4至8月刑期，劉男應執行1年、黎女9月、賴男6月，陳男則是同罪幫助犯，處4月刑期，均可易科罰金。