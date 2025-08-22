　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找小姐讓客人搓奶摸臀　「跟縣府比較熟」退休警淪色色KTV股東　

▲屏東恆春分局破獲色情KTV。（圖／警方提供）

▲台中、南投某色情KTV被抓，其中南投店幕後股東竟然是一名退休警察。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

一名劉姓夫妻檔在台中、南投經營KTV店，卻暗藏春色找來15名坐檯小姐提供摸胸、摸臀等性服務，還可將小姐框出場，劉姓夫妻檔從中牟利。南投店甚至被查出，負責人竟是已退休的陳姓員警，陳自稱是因為「跟南投縣府比較熟」，劉男才要他掛名當負責人，每月可分潤3萬。

台中地檢署指揮保二總隊偵辦一名劉姓男子涉犯毒品案件時，到劉男經營的KTV進行搜索，結果卻發現，店內竟然有多名越南籍女子，且大多是為失聯移工或觀光探親為目的入境之女子，年紀約在30歲左右。

▲夜店▼ 。（圖／記者徐文彬攝）

▲店內小姐提供摸胸服務，每次坐檯2小時600塊。（示意圖／記者徐文彬攝）

檢警追查，劉男跟妻子黎女（越南籍）招募15名越南籍女子，分別在梧棲、南投開設KTV，坐檯小姐會提供男客撫摸胸部、臀部等猥褻行為，劉男從中抽取利潤，小姐坐檯2小時600塊，劉男抽取100塊，若是私檯則是2千元，劉男抽取400塊，把小姐框出場則是3千元，劉男抽取1千元牟利。

店內有一名賴男擔任少爺，劉男平時就負責發薪水，黎女則幫忙煮飯，甚至「忙不過來」也會去幫忙坐檯，生意開得好，甚至又在南投開店，找來一名退休員警陳男擔任負責人，陳男負責掛名，並且投資賺取分潤。

劉男辯說，自己只是經理，負責營運、發薪水，沒有容許小姐讓人摸身體、帶出場，小姐跟客人之間有不法行為，都是他們自己協商賺外快，南投店的負責人陳男之前是警察，邀請他當人頭而已。

陳姓前員警說，當KTV負責人是單純可以唱歌，每個月還可分一點紅利，現場就是唱歌、喝酒而已。有投資6萬元，因為之前在南投縣警察局交通隊當警察，跟縣府比較熟，有幫忙申請營登，讓自己當負責人，每個月可以分1萬至3萬多利潤，現在在台北工地當保全，不曉得為何店裡有這麼多非法居留的越南女子。

▲越南籍女子透過黎女媒介到店內服務。（示意圖／ETtoday資料照）

小姐們說，是由黎女介紹進去店裡，說只要客人要抱我、摸我會給小費，不要太過分就可以，包含胸部跟屁股，每次坐檯2小時可拿500塊，下班後老闆會發錢，只要不願意，老闆跟老闆娘就會進來用中文罵人。

也有小姐說，因為不願意給客人摸，只願意幫忙倒酒，老闆也不會勉強，就是要多賺錢就要願意給摸，但也證稱，老闆跟老闆娘都知道店內會讓客人摸身體。至於若是要被客人帶出場從事性交易，老闆沒有賺交易的錢，但會賺佔取時間的費用。

檢方認為，4人雖都說不知道小姐會跟客人有猥褻行為，但是小姐均證稱有此事，能從中賺取小費，可知2間KTV均是以此方式容留女子吸引客人。劉男、黎女以及賴男是維持營運者，為共同正犯，陳男掛名，是幫助犯。

台中地院認為，劉男、黎女以及賴男分別經營、招募以及管理清潔，媒介越南籍女子在KTV內從事猥褻行為營利，敗壞社會風氣，且4人都否認犯行，不法所得合計約10萬

全案處劉男、黎女以及賴男犯15個妨害風化之使容留營利罪，各處4至8月刑期，劉男應執行1年、黎女9月、賴男6月，陳男則是同罪幫助犯，處4月刑期，均可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼
快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍！5嫌羈押禁見　4少年裁定收容
台中海洋館牛肉麵1碗399　館方：東西很澎湃
「黃氏兄弟」誤用《鬼滅》盜版道具　緊急開記者會道歉了
來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」：特地飛台灣吃
1人被騙4000萬！　詐團囂張做「鈔票船」
遭轟16槍追殺！他狂逃「家前50m」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義梅山火燒車！「烈焰吞噬」小貨車　警消急佈水線灌救

飛官淪共諜洩密5年！雄三飛彈布局也照給　「電競比賽」成密語

快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍宜蘭！5嫌遭羈押禁見　4少年裁定收容

機票食宿全免！運毒集團招人赴美帶安非他命回台　主謀等6人遭押

找小姐讓客人搓奶摸臀　「跟縣府比較熟」退休警淪色色KTV股東　

彰化阿北卡路中「人肉盾牌」騎士豪氣伸手擋車　助他過馬路

遭轟16槍追殺！通緝犯狂逃「家前50m倒地」　彈殼散落巷弄及水溝　

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

快訊／通緝犯遭狙擊「身中5槍慘死」　兇手開BMW逃逸畫面曝

清晨穿吊嘎遛狗！手持畚箕沿路掃狗屎　高雄槍案死者最後身影曝

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

快訊／嘉義梅山火燒車！「烈焰吞噬」小貨車　警消急佈水線灌救

飛官淪共諜洩密5年！雄三飛彈布局也照給　「電競比賽」成密語

快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍宜蘭！5嫌遭羈押禁見　4少年裁定收容

機票食宿全免！運毒集團招人赴美帶安非他命回台　主謀等6人遭押

找小姐讓客人搓奶摸臀　「跟縣府比較熟」退休警淪色色KTV股東　

彰化阿北卡路中「人肉盾牌」騎士豪氣伸手擋車　助他過馬路

遭轟16槍追殺！通緝犯狂逃「家前50m倒地」　彈殼散落巷弄及水溝　

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

快訊／通緝犯遭狙擊「身中5槍慘死」　兇手開BMW逃逸畫面曝

清晨穿吊嘎遛狗！手持畚箕沿路掃狗屎　高雄槍案死者最後身影曝

許凱否認「酒後試圖強迫發生關係」！　律師函發3點聲明：已報警

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

大稻埕賞煙火必吃6家貨櫃美食！哥吉拉黑炸雞、客製化雞尾酒吧

快訊／頒獎典禮AAA官宣！遷往高雄世運舉辦　2天大咖主持人公開

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

舒華濕髮出浴照好軟萌！大露雪白長腿太撩人　瘦子刀削下巴狂爆陽剛魅力

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

雙北3社宅招租！　654戶申請到9/8

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

社會熱門新聞

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

即／天道盟操盤「幣想」洗錢23億　士檢起訴14人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

即／旗山1男陳屍公用女廁

高雄通緝男家門前遭槍殺　鄰曝行刑前異狀

更多熱門

相關新聞

「鑽石級粉絲」1.47億免貸款　台中現第7筆億元交易

「鑽石級粉絲」1.47億免貸款　台中現第7筆億元交易

2025年房市買氣普遍降溫，但根據最新實價登錄揭露，上半年台中有7筆億元豪宅成屋交易，近期揭露「聯聚瑞和大廈」中樓層以總價1.47億元成交，買方全現金、無貸款方式一次付清，更特別的是，他本來就是聯聚其他社區的住戶，被形容為「鑽石級粉絲」。

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

國3機車雙載競飆自小客　警：最高罰6千

國3機車雙載競飆自小客　警：最高罰6千

超噁！抓包1000噸屎尿當街亂排畫面曝

超噁！抓包1000噸屎尿當街亂排畫面曝

逼獄友口交摸鳥　受刑人喊「是他抱我」遭打臉

逼獄友口交摸鳥　受刑人喊「是他抱我」遭打臉

關鍵字：

台中員警摸奶KTV股東屁股越南店

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面