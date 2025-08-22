快訊／幣想詐洗23億！天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

▲施啟仁承認買下幣想，但否認涉入詐騙與洗錢，強調「幣想只是加盟制度」。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

士林地檢署查出，全台最大幣商「幣想」淪為黑金工廠，主嫌天道盟正義會成員施啟仁結合金流手王學治、商務總監楊紀文，協助詐團將現金換匯成虛擬幣，金流高達23億元，受害人多達上千人。施啟仁自4月26日起即遭收押禁見，至今已數月，今（22）接押庭否認犯行，哭著強調家中有太太產後憂鬱要照顧年幼小孩、岳父生病、年邁父母需要照顧請求交保，但法院認為犯罪嫌疑重大續押禁見2個月。

施啟仁、王學治、42歲楊紀文3人自4月26日遭聲押禁見以來，至今羈押近4個月（共119天）。檢方今偵結，將全案起訴移審法院。法院今下午召開庭訊，決定3人是否得以交保。

施啟仁辯護律師搬出民眾黨立院黨團近日拋出《刑事訴訟法》第93條及第101條修正草案，主張刪除現行「勾串共犯或證人」的羈押事由，並限縮為僅在「無其他替代手段」，且有「具體事實」足認被告可能逃亡或滅證時，法院才得裁定羈押請求交保。

施啟仁在庭上仍否認犯行，並哭著強調家中有太太產後憂鬱要照顧年幼小孩、岳父生病、年邁父母需要照顧請求交保。受命法官認為，被告犯罪嫌疑重大，且與其餘被告供述諸多不符，且所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪等，若命被告予以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保追訴程序之順利進行，應予以2月並禁止接見通信。