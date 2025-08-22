　
地方 地方焦點

花蓮與日本大型新創社群簽署MOU　攜手打造國際數位遊牧城市

▲▼ 花蓮,青創,數位遊牧,新創,合作。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣縣長徐榛蔚與日本福岡最大海外社群Manabu Community創辦人Pablo Riveros正式簽署合作意向書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

花蓮縣長徐榛蔚積極推動創新創業政策，逐年擴大相關措施。近日於花蓮雲基地舉行「數位遊牧據點×國際新創社群簽署儀式」，由縣長徐榛蔚與日本福岡最大海外社群Manabu Community創辦人Pablo Riveros正式簽署合作意向書，攜手串聯國際新創能量，打造資源共享與人才交流的創新生態。同場並頒發「數位遊牧友善標章」給首批通過審核的15家旅宿業者，為花蓮邁向國際數位遊牧城市奠定基礎。

青創基地串聯國際　花蓮新創量能快速成長
徐榛蔚指出，花蓮縣自2019年成立青年發展中心與花蓮新創基地以來，持續推動青年事務與創新創業政策。從最初僅有7家在地新創參加Meet Taipei，到如今已主辦Meet Pacific，並累積超過79家以上的新創能量，顯示縣府多年來的堅持已逐步見效。如今花蓮青年不必北上台北，就能與國際資源接軌，點燃新創與產業轉型的火苗。

▲▼ 花蓮,青創,數位遊牧,新創,合作。（圖／花蓮縣政府提供）

她同時強調，近年縣府積極擁抱新科技，包括自造者運動、物聯網及生成式AI。去年更成功入選麻省理工學院MIT REAP區域創業加速計畫，深化花蓮與全球創新網絡的鏈結。此次與福岡合作，不僅學習日本與美國波士頓等新創成功經驗，更期望透過MOU簽署，持續強化花蓮在數位遊牧領域的國際連結。

國際新創社群肯定花蓮潛力
Manabu Community創辦人Pablo Riveros 分享，他過去多次造訪花蓮，也持有台灣就業金卡，目前協助韓國政府在日本推動國際新創，並在福岡經營新創空間。他表示，「商務沒有國界，Manabu在日語即為『學習』。」期待持續與世界學習與共創。他看好花蓮具備許多優質中小企業，並相信在合作下，將為花蓮創造更多國際曝光。

台灣數位遊牧者協會理事長徐愷則指出，台灣自2023年開始推動數位遊牧，並於2025年獲國發會納入計劃。今年台南、台東成為示範城市，而花蓮具備更大潛力。他期許花蓮成為首個與國際接軌的數位遊牧社群，協助建立跨國合作網絡。

來自日本的Digital Nomad & Workation Lab發起人田中敦表示，疫情催生了全球遠端工作新型態，他協助日本政府推動數位遊牧政策，強調打造基地時「空間與環境設備至關重要」。他認為日本人對花蓮有高度喜愛，將致力把花蓮推廣至日本市場。

SAINO INC負責人村上純志補充，福岡市早在十年前便啟動新創扶植計劃，如今當地新創據點 Engineer Café已累積超過10萬名會員。他強調成功關鍵在於市長的支持與多方協力，並讚許花蓮展現的積極性，相信未來能有良好發展。

▲▼ 花蓮,青創,數位遊牧,新創,合作。（圖／花蓮縣政府提供）

推動「數位遊牧友善標章」　花蓮迎接國際遊牧者
花蓮以自然環境、文化底蘊與產業活力，加上青年創業持續投入，已展現「數位遊牧友善城市」的最佳條件。此次更有15家旅宿業者率先通過「數位遊牧友善標章」審核，標章條件包含高速網路、語言友善與生活便利等，旨在營造優質遠端工作環境，並提升國際遊牧者在地體驗。

台灣數位遊牧者協會自2025年起推動旅宿標章制度，花蓮作為首批落實城市，將進一步吸引全球數位遊牧者。

中央地方攜手　花蓮邁向國際新創基地
此次與Manabu Community簽署合作意向書，不僅是花蓮青年與全球社群交流的新契機，更為在地創新生態注入國際能量。未來，花蓮雲基地將持續推動跨域合作、社群建設與產業數位轉型，並深化與全球新創基地的鏈結，打造共創共榮的國際舞台。

國發會今年成立「遊牧臺灣辦公室 Nomad Taiwan」，並在台北、台南與台東設立數位遊牧據點，花蓮亦同步做好準備。國發會專員徐德宇指出，自今年1月數位遊牧簽證上路後，中央將持續檢討法規放寬，並推動AI十大建設，花東地區是重要一環。未來期待有更多國際數位遊牧者造訪台灣與花蓮。

▲▼ 花蓮,青創,數位遊牧,新創,合作。（圖／花蓮縣政府提供）

08/21 全台詐欺最新數據

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心

英國在台辦事處英僑服務處處長何永海（Gareth Howell）及組長陳意慈（Anthea Chen），日前至嘉義縣消防局參訪災害應變中心及119救災救護指揮中心的運作機制及相關整備作業，藉此參訪了解消防局工作內容並建立快速聯繫窗口，以利於災害來臨時及時取得相關災害正確資訊，辦事處亦會適時提供及時的慰問及協助處置。

快訊／花蓮停車場凌晨傳爆炸聲！車內尋獲焦屍

快訊／花蓮停車場凌晨傳爆炸聲！車內尋獲焦屍

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

即／花蓮恐怖男刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

即／花蓮恐怖男刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

花蓮前玉里鎮長侵占里長事務費7萬元　一審判11年

花蓮前玉里鎮長侵占里長事務費7萬元　一審判11年

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

