民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇！

▲民眾黨立委黃國昌修法提案引起基層檢察官不滿質疑 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部21日公開反對黃國昌提案刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，民眾黨立院黨團回應表示，希望法務部與部分檢察官團體不要成為迫害人權的幫兇。遭點名的「劍青檢改」22日指出，如果賴清德、蕭美琴過去曾提案連署過，「那他們當年就是不對」，劍青檢改願與支持民眾黨修法的學者辯論，「希望民眾黨不要當詐團幫兇」。

基層檢察官組成的劍青檢改21日舉出數據，過去1年聲押案件半數是詐欺案，此次修法，形同阻止警方對詐團溯源，質疑民眾黨「果真要為一人修法，而毀全台灣治安？」法務部也指出，若無法透過羈押防堵勾串，不僅削弱偵查效能，也與甫通過的妨害司法公正罪章「干擾證人罪」背道而馳。

但民眾黨主張，這項制度改革曾在諮詢會議中獲得法律學者專家支持，也與民進黨2008年及2012年二度提出，賴清德與蕭美琴皆曾參與提案連署的《刑事訴訟法》修法如出一轍，呼籲法務部與部分檢察官團體不要只為圖「辦案方便」，成為迫害人權的幫兇。

▲法務部常務次長黃謀信公開表示反對修改羈押要件。（資料照／記者黃宥寧攝）

劍青檢改為此再發聲明，要求民眾黨公開學者名單，以昭公信，並表示願意進行公開辯論。該會強調，錯誤的修法不因他黨曾提案而合理化，並呼籲國民黨與民進黨勿支持此提案，「知錯能改，善莫大焉」，「呼籲部分政黨不要只為圖個案解套，成為詐騙集團的幫兇。」

以下為劍青檢改22日聲明全文：

「刪除共犯勾串規定」禍國殃民 請民眾黨提供支持學者名單以備本會公開辯論

本會昨(21)日上午發聲明批判民眾黨修法「刪除共犯勾串」將禍害台灣，該黨昨晚發出聲明回應，內容卻是跳針亂扯，本會也逐點回應：

一、本會昨已指明，民眾黨刪除羈押勾串之提案，違背先進國家法治，提案理由荒誕無理，倒洗澡水順便把嬰兒一起倒掉，治療頭癬就是把頭直接砍掉，如此荒謬的解方，禍害台灣，該黨對此完全無法回應，只有跳針解釋說：「按現行條文，檢方只需『臆測』被告『可能』勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，所以應該刪除」，真是繼續胡扯！該黨迄今依然無法解釋，修法草案為何不參考外國立法例權衡調整模式，卻堅持要全面刪除，致使大開共犯勾串之門？請民眾黨說出真正的理由，讓國人明瞭，相比世界各國，台灣罪犯需要特別呵護，應當保障本地勾串共犯之自由。

二、民眾黨還說，其黨團內部會議獲法律學者專家支持，不禁令人好奇，請問是哪位法律學者專家？懇請提供學者名單，以昭公開透明，本會願與之公開辯論。貴黨又說，因為民進黨也曾提出，賴清德與蕭美琴也曾連署，所以不是黑化台灣。本會要說，錯的就是錯的，拉別人下水，也不會變成對的。最重要是，知錯能改，善莫大焉。

這個修法就是大開法治倒車，包庇集團犯罪，如果民進黨、賴總統、蕭副總統果真曾經提案連署過，那他們當年就是不對，應予譴責。昨天本會已明確呼籲，請國民黨和民進黨都不要支持貴黨的提案。若他們曾經錯過，如今懸崖勒馬，願堅守司法治安，自是蒼生之福。最怕就是有人還死不認錯，一昧硬ㄠ，到處拉別人下水，硬槓到底。

三、對於本會指責該黨提案是包庇詐團，民眾黨竟神回應：「台灣早已淪為詐騙王國，法務部不思檢討，只想著靠押人取供辦案，緣木求魚式的打詐」，意思是反正已經淪為詐騙王國，破罐破摔，不如專心保障被告人權。

本會要說，檢警打詐備極辛勞，全國案件暴增眾所皆知，近3年因積極查緝溯源，詐騙案的聲押件數從111年僅1,449件，飆升至113年4,883件，暴增3.37倍，專案量驚人，此類聲押犯嫌大多數是車手、機房與水房，並非單純提供帳戶，聲押就是為了溯源追上游共犯，也因此破獲許多集團，無奈道高一尺，魔高一丈，民眾黨卻說這是「緣木求魚式的打詐」，意思是不要辦了，通通釋放掉是嗎？請問民眾黨，你們有什麼高見，可以說來聽聽嗎？不要只會出一張嘴批評，叫別人想辦法。本會目前只看到，民眾黨提案開放共犯可以勾串，實際上阻止查緝溯源。

四、民眾黨聲明最末還扯到：「呼籲部分檢察官團體不要只為圖辦案方便，成為迫害人權的幫兇」，完全不知所云。為此，本會也在此回應：「呼籲部分政黨不要只為圖個案解套，成為詐騙集團的幫兇」。