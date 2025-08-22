快訊／3分鐘連2震！14:09台南又有3.5地震　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者陳嘉恩／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時06分台南市南化區發生規模5.4地震後，2時09分台南市楠西區又發生芮氏規模3.5的小區域地震，震央在台南市政府東北東方40.3公里處，深度15公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為台南市、嘉義縣，震度1級地區為高雄市。
資料來源：氣象署
讀者迴響