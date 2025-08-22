　
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅南亞三國行「延續」中巴鐵桿關係　佈局周邊外交具重要地位

▲▼ 中阿巴外長舉行第六次對話 、第六次中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話在阿富汗喀布爾舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅，阿富汗外長穆塔基、巴基斯坦副總理兼外長達爾出席。 。（圖／翻攝 陸外交部官網）

▲ 王毅出訪南亞三國，參加第6次中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話在阿富汗喀布爾舉行。（圖／翻攝 陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅完成對印度、阿富汗和巴基斯坦的南亞訪問，強調發展是三國共同關注的最大公約數。此次訪問期間，中巴關係再度凸顯「全天候戰略合作伙伴」特質，在中國周邊外交及整體外交布局中地位重要，三方在經濟、安全和區域合作上達成多項共識。

中共中央政治局委員、外交部長王毅於2025年8月21日完成南亞行最後一站是巴基斯坦訪問，並在伊斯蘭堡會見媒體時表示，此行先後訪問印度、阿富汗與巴基斯坦，深感南亞發展潛力巨大，後勁充足。他指出，印阿巴三國雖國情不同，但都意識到發展是各國當務之急，也是三國乃至地區各國的最大公約數，三國均願同中國加強睦鄰友好、深化交流合作、謀求互利共贏。

▲▼ 當地時間2025年8月21日，巴基斯坦總統扎爾達里在伊斯蘭堡會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。 。（圖／翻攝 外交部官網）

▲當地時間8月21日，巴基斯坦總統扎爾達里在伊斯蘭堡會見中共中央政治局委員、外交部長王毅 。（圖／翻攝 外交部官網）

王毅強調，中國同南亞各國是天然夥伴，合作空間廣闊。中印關係歷史悠久，雖經坎坷，但日益顯示出清晰歷史邏輯；中巴友誼歷經考驗，鐵杆成鋼，內生動力強勁。中巴、中印及中國同其他鄰國的關係均不針對第三方，也不受任何第三方影響。

在會見媒體前，王毅與巴副總理兼外長達爾共同主持第六次中巴外長戰略對話。王毅表示，中方支持巴方把發展搞起來，增強國力，提升應對內外挑戰能力。雙方將攜手維護多邊貿易體制，反對單邊霸凌行徑，中方願同巴方打造中巴經濟走廊2.0「升級版」，推動「五大走廊」建設，聚焦產業、農業、礦業，經營好瓜達爾港，保障喀喇昆侖公路通道暢通，促進中巴經濟走廊高質量發展。

達爾對中方長期支持表達感謝，指出國際形勢正在深刻變化，中巴戰略對話恰逢其時，體現兩國鐵杆友誼。巴中政治互信牢固，雙邊關係邁上新高度，成為國家間關係典範，對華友好是巴對外政策基石，也是全國共識。

▲▼ 王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔举行中巴外长战略對話 。（圖／翻攝陸外交部官網 ）

▲ 王毅同巴基斯坦副總理兼外長達爾，兩人握手拍照，展現中巴鐵桿交情 。（圖／翻攝陸外交部官網 ）

《環球時報》引述外媒《彭博社》指出，王毅訪巴正值巴美關係改善之際，但中巴數十年保持傳統友好關係，目前巴方正尋求啟動中巴經濟走廊第二階段數十億美元項目。報導強調，中巴一致認為友誼對維護地區和平穩定與兩國發展不可或缺。

清華大學國家戰略研究院研究員錢峰對《環球時報》表示，王毅此次訪巴不僅是例行外交，更是中巴「鐵杆」關係和「走親戚式」外交傳統延續。中巴為全天候戰略合作夥伴，在中國周邊外交及整體外交布局中地位重要，此次訪問彰顯中巴關係特殊性與緊密性。

在訪巴前，王毅於8月20日出席在喀布爾舉行的第六次中阿巴三方外長對話，表示中方願同阿、巴深化睦鄰互信，在涉及彼此核心利益問題上相互理解支持，反對任何外部勢力干涉，並加強安全合作、打擊跨國恐怖活動，走出合作安全、共同安全之路。

▲▼ 當地時間2025年8月21日，巴基斯坦總理夏巴茲在伊斯蘭堡會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。 。（圖／翻攝 陸外交部官網）

▲ 巴基斯坦總理夏巴茲在伊斯蘭堡會見中共中央政治局委員、外交部長王毅，兩人雙手緊扣顯示交情 。（圖／翻攝 陸外交部官網）。

中方正成為巴方與阿方之間的「和平斡旋者」，促進區域穩定與合作？蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪表示，喀布爾對話會的核心議題仍是推動區域合作與跨國合作。阿方高度重視經濟發展，歡迎外資進入，尤其希望中巴經濟走廊能夠延伸至阿富汗。這既符合阿方增強自身「造血」能力的需求，也與中巴利益相契合。

朱永彪分析，目前阿富汗局勢雖然總體改善，政治相對穩定，但吸引外資仍困難重重。「中阿巴三方會晤不僅對阿富汗經濟有一定支持作用，也有助於促進巴基斯坦局勢的穩定，並為地區合作釋放積極信號。」

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

