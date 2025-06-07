台東挺進數位浪潮　「數位遊牧誓師大會」展現友善遠距生活

▲饒慶鈴出席「臺灣數位遊牧誓師大會」 展現友善遊牧城市。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在全球遠距工作與跨境生活趨勢日益明確之際，國家發展委員會7日於台東舉辦「台灣數位遊牧誓師大會」，正式啟動台灣數位遊牧元年。作為示範場域的台東縣，吸引各界關注，縣長饒慶鈴親自出席，展現台東在推動數位遊牧政策上的行動力與國際視野，並與來自全球的數位遊牧人才共同見證台灣朝向友善遊牧國度的里程碑。

自2020年起，台東即超前部署數位遊牧相關政策，與持有就業金卡的外籍數位人才建立穩定互動關係，邀請實際走訪並體驗在地文化。2023年成立「TTNomad」社群平台，累積超過百位成員，成為遊牧者分享資訊、連結在地資源的橋樑。2025年，台東獲選為數位遊牧元年示範縣市，不僅設立服務據點、提供在地協助，並進一步與日本數位遊牧官民促進會簽署合作備忘錄，拓展雙邊交流與產業連結。

饒慶鈴指出，疫情帶動全球工作型態改變，遠距辦公已成主流，而台東擁有壯麗山海、多元文化與友善社群，是實踐工作與生活平衡（work-life balance）的理想場所。此次啟動儀式特別安排多國遊牧者進行踩點體驗，感受台東生活節奏與人文魅力，獲得熱烈迴響，也讓台東再次躍上國際舞台。

本次誓師大會除政策宣示外，現場同步舉辦展覽與交流活動，台東縣政府也分享推動數位遊牧政策的具體成果與實務經驗，強調「友善接待、在地共融、產業創生」三大面向。縣府團隊表示，數位遊牧者的到來，不僅活化地方經濟，也有助於建立國際社群網絡，是推動永續發展與創新轉型的重要契機。

值得一提的是，饒慶鈴日前獲《遠見》雜誌評選為五星縣市長，肯定其施政表現與創新推動力。面對數位工作浪潮持續擴張，台東正穩健邁向「國際數位遊牧首選目的地」，以開放、共享、友善的姿態迎接來自世界各地的遠距工作者。