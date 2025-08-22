16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

▲彰化1名16歲高中生跑步暈倒確診糖尿病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年僅16歲的高二男生，日前在學校跑步時突然頭暈摔倒，送醫後竟發現血糖飆破700mg/dL（正常值<200），確診為嚴重的糖尿病併發症「高血糖高滲透壓狀態」（HHS），死亡率高達10-20%，差點危及性命！

「當時突然很暈，摔倒後根本爬不起來，心跳超快、口渴到不行……」該名同學回憶起發病經過仍心有餘悸。被送到衛福部彰化醫院急診時，他的血糖值驚人地達到729mg/dL，糖化血色素更高達10.6%（正常值4.0～5.6%）。

小兒科主任馬瑞杉表示，追查發現他早在14歲時就透過學校檢查發現血糖異常，確診第2型糖尿病，卻因為「身體沒有不舒服」，經常擅自停藥，導致這次嚴重併發症發生。

▲彰化16歲高中生罹患糖尿病跑步暈倒，血糖飆破700mg/dL。（圖／彰化醫院）

馬瑞杉主任解釋，糖尿病一直被認為是中老年疾病，但現在卻出現明顯年輕化趨勢。根據全國6~18歲學生尿液篩檢資料，第2型糖尿病發生率已經高於第1型！「該名同學身高163公分、體重78公斤，屬於偏胖但非重度肥胖，一週只喝幾次含糖飲料，家族中有祖父罹患糖尿病，可能是遺傳因素加上現代飲食精緻化共同造成的結果。」

最讓醫師擔心的是，他這次併發的「高血糖高滲透壓狀態」（HHS）死亡率高達1-2成。這種併發症病程緩慢不易察覺，患者常等到嚴重脫水、虛弱、腿部痙攣、視力模糊甚至意識改變時才就醫，往往已經相當危險。

「很多年輕患者因為沒有明顯症狀，就輕忽規律用藥的重要性，這是非常危險的觀念。」馬瑞杉強調，「糖尿病就像隱形殺手，即使感覺良好，也不代表血糖控制良好。」

▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉呼籲，家有糖尿病青少年的家長必須特別注意子女的用藥情況，同時配合飲食控制和適度運動，才能避免發生嚴重併發症。現代飲食習慣改變已讓糖尿病不再只是「成人專利」，每個年齡層都應該提高警覺，定期健康檢查，才能遠離這個隱形健康殺手的威脅。