　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

▲▼跑步、運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化1名16歲高中生跑步暈倒確診糖尿病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年僅16歲的高二男生，日前在學校跑步時突然頭暈摔倒，送醫後竟發現血糖飆破700mg/dL（正常值<200），確診為嚴重的糖尿病併發症「高血糖高滲透壓狀態」（HHS），死亡率高達10-20%，差點危及性命！

「當時突然很暈，摔倒後根本爬不起來，心跳超快、口渴到不行……」該名同學回憶起發病經過仍心有餘悸。被送到衛福部彰化醫院急診時，他的血糖值驚人地達到729mg/dL，糖化血色素更高達10.6%（正常值4.0～5.6%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小兒科主任馬瑞杉表示，追查發現他早在14歲時就透過學校檢查發現血糖異常，確診第2型糖尿病，卻因為「身體沒有不舒服」，經常擅自停藥，導致這次嚴重併發症發生。

▲彰化16歲高中生罹患糖尿病跑步暈倒。（圖／彰化醫院）

▲彰化16歲高中生罹患糖尿病跑步暈倒，血糖飆破700mg/dL。（圖／彰化醫院）

馬瑞杉主任解釋，糖尿病一直被認為是中老年疾病，但現在卻出現明顯年輕化趨勢。根據全國6~18歲學生尿液篩檢資料，第2型糖尿病發生率已經高於第1型！「該名同學身高163公分、體重78公斤，屬於偏胖但非重度肥胖，一週只喝幾次含糖飲料，家族中有祖父罹患糖尿病，可能是遺傳因素加上現代飲食精緻化共同造成的結果。」

最讓醫師擔心的是，他這次併發的「高血糖高滲透壓狀態」（HHS）死亡率高達1-2成。這種併發症病程緩慢不易察覺，患者常等到嚴重脫水、虛弱、腿部痙攣、視力模糊甚至意識改變時才就醫，往往已經相當危險。

「很多年輕患者因為沒有明顯症狀，就輕忽規律用藥的重要性，這是非常危險的觀念。」馬瑞杉強調，「糖尿病就像隱形殺手，即使感覺良好，也不代表血糖控制良好。」

▲彰化16歲高中生罹患糖尿病跑步暈倒。（圖／彰化醫院）

▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉呼籲，家有糖尿病青少年的家長必須特別注意子女的用藥情況，同時配合飲食控制和適度運動，才能避免發生嚴重併發症。現代飲食習慣改變已讓糖尿病不再只是「成人專利」，每個年齡層都應該提高警覺，定期健康檢查，才能遠離這個隱形健康殺手的威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

大叫後連人帶車墜海！東港騎士3天後「1公里外」被尋獲　已明顯死亡

韓女團合約「禁止懷孕」！　成員錄影脫口：確實有

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

玉兔懷孕6月「迎來超痛苦產檢」！老公等待1舉動惹火她：讓我晴天霹靂

陳亭妃爭取有成！經濟部納入石綿瓦清運補助　最高補助20萬

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

館長公布抖音帳號　粉絲一夜飆破2.7萬

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

更多熱門

相關新聞

年輕人體檢「血糖黑字就安全？」　5警訊離糖尿病不遠了

年輕人體檢「血糖黑字就安全？」　5警訊離糖尿病不遠了

台灣糖尿病就醫人數逐年增加，平均每10人就有1人可能是糖尿病患者，許多人都以為年紀大才會得糖尿病，實際上早有年輕化趨勢。對此，營養師劉雅惠就指出，現在年輕人壓力大、外食多、動得少，若出現「剛吃飽飯就想睡覺」、「吃飽後很快就餓了」等5種狀況，可能已經離糖尿病不遠了。

好難瘦？胰島素阻抗成易胖體質

好難瘦？胰島素阻抗成易胖體質

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

糖尿病不敢吃碳水、甜食？

糖尿病不敢吃碳水、甜食？

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

關鍵字：

糖尿病血糖死亡率彰化醫院衛福部

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面