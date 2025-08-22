40歲男戒掉2食物又養成1習慣　成功甩肉16公斤、血糖也穩定了

▲40歲男戒2食物、養成1習慣，成功甩肉16公斤，糖化血色素與胰島素阻抗都大幅改善。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜分享，她有一名長期在追蹤糖尿病的病患，最初建議對方要改變飲食減肥，但對方始終難以改變，不料近期回診時，發現對方甩肉16公斤，糖化血色素與胰島素阻抗都大幅改善，訊問後才得知對方戒掉2個最愛的食物，加上1運動習慣，才達到這個效果。

醫師李晨瑜在臉書粉絲團表示，這位40歲男子長期追蹤糖尿病，最初發現對方患有糖尿病時，就建議對方要減肥，也教如何改善飲食，但對方就是無法改變，直到近期病患某次回診時，她突然發現對方瘦了近10公斤，於是就詢問對方究竟做了什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位病患表示，他將以前愛吃的水煎包、水餃完全戒掉，且盡量遵循糖尿病飲食，同時每天至少都會走路1萬步，像是下班後，他會從新北市三重的公司走路回台北市的住家，整個過程大約要走1小時。李晨瑜聽見病患回答後，跟現場的護理師都相當震驚，覺得實在太勵志了。

李晨瑜最後說，這位病患目前已減了16公斤，糖化血色素和胰島素阻抗都有大幅度的改善，不過「每天走1小時回家實在太狂，建議一般人可以先從飯後散步10至20分鐘開始，此舉不但可以讓飯後血糖平穩，也可以增加胰島素的敏感度」。